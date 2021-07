Megvan az első olimpiai arany és a rendelet a 60 éven felüliek oltásáról - a nap hírei

Sporttörténelmi sikert elérve harmadszor is olimpiai bajnok lett kardvívásban Szilágyi Áron. Akárcsak 2012-ben, Londonban és öt éve Rio de Janeiróban, a tokiói olimpián is aranyérmet szerzett, a döntőben az olasz Luigi Samele ellen győzött. A 31 éves versenyző a magyar vívósport 38. ötkarikás aranyérmét, egyben a tokiói magyar küldöttség első dobogós helyét szerezte. Az úszóversenyek nyitónapján 400 méter vegyesen Verrasztó Dávid döntős, akárcsak Mihályvári-Farkas Viktória a hatodik, és a címvédő és világcsúcstartó Hosszú Katinka a hetedik idővel. A tokiói olimpia éremtáblázatán a szombati versenynap után Magyarország az ötödik helyen áll. A listát Kína vezeti.

Az oltás elutasításáról, illetve elfogadásáról is írásban kell nyilatkozniuk azoknak a 60 éven felülieknek, akik még nem kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet részletei értelmében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő heti rendszerességgel megküldi a még be nem oltott 60 éven felüliek adatait a háziorvosnak, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokat irányító miniszternek is. Korábban Orbán Viktor kormányfő jelentette be, hogy a szakemberek egyenként felkeresik az oltatlan időseket, hogy rábeszéljék őket a védőoltásra a járvány negyedik hulláma előtt.

Többezres tömeg vett részt a Pride-hónap lezárásaként rendezett Budapest Pride felvonuláson. A Szabadság-híd pesti hídfőjénél ellentüntetők egy csoportja várta őket, de az Euronews tudósítójának beszámolója szerint a felvonulás alapvetően békés, jó hangulatú volt. A felszólalók között volt Karácsony Gergely főpolgármester is, aki a többi között arról beszélt: Budapest sokszínű és befogadó, és ő akar lenni az emberek helyett a pajzs, ha ebben a városban bántanak valakit.

A kereszténydemokrata-konzervatív politikai erőknek meg kell szervezniük magukat Európában - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter Sátoraljaújhelyen. Gulyás Gergely a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem kerekasztal-beszélgetése után úgy vélte: míg a kereszténydemokrácia Közép-Európában különösen erős, addig az európai politikában már nincs képviselete. A miniszter fontos kérdésnek nevezte azt, hogy miként lehet az Európai Néppárttól jobbra egy szélsőségektől mentes pártszövetséget létrehozni.

Könnygázt vetett be a párizsi rendőrség a járványügyi korlátozások miatt tüntetőkkel szemben. Több nagyvárosban, is tüntettek. A francia parlament heves viták után péntekre virradóra fogadta el azt a törvénytervezetet, amely kiszélesíti a Covid-igazolás használatát a mindennapi életben, hatósági karantént ír elő a fertőzötteknek, kötelezővé teszi a koronavírus elleni oltást az egészségügyi és szociális dolgozók, valamint a tűzoltók számára.

Bezárnak az éjszakai szórakozóhelyek és a diszkók Montenegróban augusztus 2-ig a kedvezőtlen járványhelyzet miatt. A térségben Montenegrón kívül Szerbiában, Koszovóban, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában is nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma az utóbbi napokban. A járvány Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában követelt halálos áldozatokat.

Oroszországban korlátozás nélkül olthatók Szputnyik vakcinával a gyógykezelést kapott daganatos betegek. Az oltás alkalmazható függetlenül attól, hogy milyen daganatos betegségben szenved, és annak milyen stádiumában van a páciens. Tervbe vett műtét előtt legalább tizennégy nappal kell beadni a moszkvai Gamaleja intézet által kifejlesztett oltást.

Észtország száz kilométernyi szögesdrótot és három drónt ad térítésmentesen Litvániának, hogy megvédje a határát a fehérorosz határon át illegálisan érkező bevándorlóktól. Az év eleje óta a litván-fehérorosz határon 2470 határsértőt vettek őrizetbe, harmincszor többet, mint tavaly egész évben. Szombaton Prága is bejelentette, hogy segélyt továbbít Litvániába.

Erősíti határainak védelmét Ausztria, mert ismét egyre több illegálisan érkező bevándorló próbál bejutni az ország területére. Első lépésként az eddigi ezerről 1400-ra emelkedik a határok őrizetével megbízott katonák száma Ausztriában. A Belügyminisztérium szerint a Magyarországgal határos szakaszt különösen súlyosan érinti ez a probléma, idén már mintegy kétszáz embercsempészt vettek őrizetbe.

Afganisztánban országos kijárási tilalmat hirdetett a tálib lázadók második hónapja tartó átfogó offenzívája miatt a kormány. Azt nem tudni, hogy a korlátozás meddig lesz érvényben. A tálib lázadók május elején indítottak átfogó offenzívát a kormányerők ellen, kihasználva azt, hogy az amerikaiak vezette nemzetközi haderő megkezdte a kivonulást az országból.

A Fülöp-szigeteki hatóságok ezreket evakuáltak az áradások miatt az ország fővárosának, Manilának az agglomerációjából. A trópusi viharral érkező, napok óta tartó heves monszunesők a környékbeli tartományokban is megemelték a víz szintjét. Közben Indiában az özönvízszerű esőzések okozta áradások és földcsuszamlások miatt kilencvenezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. Indiában már 138-ra emelkedett a halálos áldozatok száma.