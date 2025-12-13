Elhagyja Irakot az ENSZ – a nap hírei

Elfogadhatatlannak nevezte a kormányfő a Szőlő utcai javítóintézetben történteket. Orbán Viktor a Mandinernek adott interjúban hangsúlyozta: még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogyan az a felvételeken látható, és azt várja, hogy a rendőrök rendet tegyenek. A kormányfő úgy fogalmazott:az eseteket felderítik, kinyomozzák és a felelősöket megbüntetik. Véleménye szerint a Szőlő utcai egy speciális intézet, bűnöző fiatalkorúak vannak ott, akik mind követtek el bűncselekményeket, ezért az intézmény a börtönnek egy fajtája.

Azonnali átfogó vizsgálatot követelt és kormányra kerülése esetén kiterjedt gyermekvédelmi intézkedéscsomagot ígért a Tisza Párt elnöke a budai Várban, a bántalmazott gyermekek melletti tüntetésen. Magyar Péter a Sándor-palota előtt emellett fontosnak nevezte, hogy Orbán Viktor és a kormánya vállalja a politikai, a jogi és erkölcsi következményét ennek a bűncselekménysorozatnak. Hozzátette: ha megnyerik a választásokat, egyebek mellett a gyermekvédelemnek felülről nyitott költségvetése lesz és béremelésben részesülnek a gyermekvédelemben dolgozók. Hozzátette: teljes anyagi és erkölcsi kártalanítást adnak a gyermekvédelem minden áldozatának.

Nyílt levelet tett közzé a gyermekvédelmi intézmények fenntartója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Ebben arra szólítják fel az embereket, hogy ne vonjanak le általános következtetéseket a gyermekvédelmi rendszer működéséről a Szőlő utcai javítóintézetben vagy más intézményben történt bűncselekmények miatt és ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, munkatársakat.

A miniszterelnök szerint a befagyasztott orosz vagyon eltulajdonítása hadüzenet, ami sérti a nemzetközi pénzügyi rendszer alapelveit. Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök országjárásának mohácsi állomásán hangsúlyozta: Magyarország devizatartaléka is Belgiumban van, és ha az orosz vagyonhoz hozzányúlnak, akkor a magyaroknak is újra kell gondolniuk a biztonságos elhelyezést. Orbán Viktor szerint az egyhangúság megszüntetésével végetért a jogállamiság az Európai Unióban.

Az új cseh miniszterelnök elutasítja a garanciavállalást Ukrajna finanszírozására. Andrej Babis úgy fogalmazott: az Európai Bizottságnak más módot kell találnia az ország támogatására. Az EU vezetői a jövő héten vitatják meg azt az összetett konstrukciót, amellyel Ukrajnának nyújtanának kölcsönt a zárolt orosz pénzeszközök felhasználásával, de a tagállamok garanciavállalásával.

Ukrajnában több mint egymillióan maradtak áram nélkül az újabb orosz légitámadások után. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte: az orosz hadsereg több mint 450 csapásmérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát, több polgári létesítményben károk keletkeztek. Ismét a légvédelem, a nagy hatótávolságú képességek erősítésére és az Oroszországra nehezedő nyomás fokozására szólította fel a szövetségeseit. Közben az ukrán haderő sikeres ellentámadásról számolt be Kupjanszk térségében.

Az Egyesült Államok feloldja a fehérorosz káliumsóra kivetett szankciókat. Cserébe a minszki vezetés szabadlábra helyezte Alesz Bjaljacki Nobel-békedíjas és Marija Kalesznyikava ellenzéki politikust. John Coale amerikai különmegbízott a napokban tárgyalt Minszkben Aljakszandr Lukasenka elnökkel. Az amerikai diplomata szavai szerint a tárgyalások célja a kétoldalú viszony normalizálása és a közeledés lehetőségeinek feltérképezése volt.

Thaiföld és Kambodzsa határán továbbra is zajlanak a harcok, noha az amerikai elnök pénteken tűzszüneti megállapodást jelentett be a két ország vezetőivel folytatott telefonbeszélgetése után. Kambodzsa védelmi minisztériuma szerint a thai hadsereg folytatja a bombázásokat, míg a thai miniszterelnök közölte: tűzszünet csak akkor lesz, ha Kambodzsa befejezi a harcokat.

Az izraeli hadsereg légicsapásban likvidálta a Gázai övezetben a Hamász katonai szárnyának második számú vezetőjét. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszrael Kac védelmi miniszter közölte, hogy a terroristák elleni támadással egy pokolgépes merényletet toroltak meg, amelyben szombat délelőtt két izraeli katona könnyebben megsebesült.

Az év végén befejezi működését az ENSZ Irakot segítő missziója. António Guterres, a világszervezet főtitkára Bagdadban ugyanakkor azt is közölte: az arab ország továbbra is kedvezményezettje lesz a világszervezet különböző programjainak. A főtitkár Mohammed asz-Szudáni iraki miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót.

Több évtizednyi szünet után szolgálatba lépett az újonnan létrehozott csendőrség Szlovákiában. A testületbe 1100 hivatásos katona, 250 aktív szolgálatban lévő rendőr és több mint 200, szolgálati idejét letöltött rendőr jelentkezett. Az új szlovák csendőrség a rendőrségnek segít majd a közrend fenntartásában azokon a területeken, ahol a rendőrség létszáma nem elégséges.