Varsó gyalogsági aknákkal fogja védeni Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határát

Zalewski szerint Varsó fontolgatja, hogy ilyen aknákat Ukrajnának, illetve a balti államoknak is szállítson, de elsődlegesnek a lengyel szükségleteket tekinti. Mint mondta, a harceszközök a Keleti Pajzs fedőnevű védelmi projekt részét képezik, amellyel a mintegy 800 kilométer hosszú keleti határt biztosítják.

A gyártást a lengyel Belma hadiipari vállalat fogja végezni. Jaroslaw Zakrzewski cégigazgató elmondta, hogy a gyártást fokozatosan évi 1,2 millió aknára növelik, és többévi gyártásnak megfelelő, 5-6 millió darabos megrendelésre számít. A minisztériumtól egyelőre nem kaptak hivatalos megrendelést - tette hozzá.

A lengyel külügyminisztérium szerint az aknák tömeges előállítása azt követően indulhat be - hivatalosan 2026. február 20-án -, hogy letelik az 1997-es Ottawai Egyezményből való lengyel kilépés utáni féléves moratórium. Az egyezmény tiltja a gyalogsági aknák alkalmazását, tárolását, gyártását és forgalmazását.

Lengyelország augusztusban kezdte meg a kilépési folyamatot az Ottawai Egyezményből. Finnország, a balti államok és Ukrajna is az egyezményből való kilépés mellett döntött. Emellett Helsinki és Vilnius rögtön be is jelentette gyalogsági aknák gyártását a jövő évtől.

Nyitókép: (B-j) Pawel Ksawery Zalewski, a lengyel védelmi minisztérium államtitkára, Guido Crosetto olasz védelmi miniszter, Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselõje, valamint Boris Pistorius német, Catherine Vautrin francia és John Healey brit védelmi miniszter az Európai Ötök (E5) elnevezésû formáció miniszteri szintű védelmi találkozóját követő sajtóértekezleten Berlinben 2025. november 14-én.