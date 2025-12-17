ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.1
usd:
331.35
bux:
108783.37
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
(B-j) Pawel Ksawery Zalewski, a lengyel védelmi minisztérium államtitkára, Guido Crosetto olasz védelmi miniszter, Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai fõképviselõje, valamint Boris Pistorius német, Catherine Vautrin francia és John Healey brit védelmi miniszter az Európai Ötök (E5) elnevezésû formáció miniszteri szintû védelmi találkozóját követõ sajtóértekezleten Berlinben 2025. november 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Varsó gyalogsági aknákkal fogja védeni Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határát

Infostart / MTI

Lengyelország a hidegháború vége óta először, újra gyárt majd gyalogsági aknákat, amelyekkel Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határát tervezi védeni - jelentette be szerdán Pawel Zalewski védelmi miniszterhelyettes a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.

Zalewski szerint Varsó fontolgatja, hogy ilyen aknákat Ukrajnának, illetve a balti államoknak is szállítson, de elsődlegesnek a lengyel szükségleteket tekinti. Mint mondta, a harceszközök a Keleti Pajzs fedőnevű védelmi projekt részét képezik, amellyel a mintegy 800 kilométer hosszú keleti határt biztosítják.

A gyártást a lengyel Belma hadiipari vállalat fogja végezni. Jaroslaw Zakrzewski cégigazgató elmondta, hogy a gyártást fokozatosan évi 1,2 millió aknára növelik, és többévi gyártásnak megfelelő, 5-6 millió darabos megrendelésre számít. A minisztériumtól egyelőre nem kaptak hivatalos megrendelést - tette hozzá.

A lengyel külügyminisztérium szerint az aknák tömeges előállítása azt követően indulhat be - hivatalosan 2026. február 20-án -, hogy letelik az 1997-es Ottawai Egyezményből való lengyel kilépés utáni féléves moratórium. Az egyezmény tiltja a gyalogsági aknák alkalmazását, tárolását, gyártását és forgalmazását.

Lengyelország augusztusban kezdte meg a kilépési folyamatot az Ottawai Egyezményből. Finnország, a balti államok és Ukrajna is az egyezményből való kilépés mellett döntött. Emellett Helsinki és Vilnius rögtön be is jelentette gyalogsági aknák gyártását a jövő évtől.

Nyitókép: (B-j) Pawel Ksawery Zalewski, a lengyel védelmi minisztérium államtitkára, Guido Crosetto olasz védelmi miniszter, Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselõje, valamint Boris Pistorius német, Catherine Vautrin francia és John Healey brit védelmi miniszter az Európai Ötök (E5) elnevezésû formáció miniszteri szintű védelmi találkozóját követő sajtóértekezleten Berlinben 2025. november 14-én.

Kezdőlap    Külföld    Varsó gyalogsági aknákkal fogja védeni Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határát

lengyelország

határvédelem

gyalogsági akna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alig várták, mégis felemás lett a nagy autós engedmény német fogadtatása

Alig várták, mégis felemás lett a nagy autós engedmény német fogadtatása

Az európai, és ezen belül a német autóipar válsága kényszerítette végül az Európai Uniót, hogy módosítsa három évvel ezelőtt hozott határozatát a belső égésű motorok, azaz a benzines és a dízel meghajtású új autók 2035-től tervezett tilalmáról. Az erről szóló, egyelőre még európai parlamenti és tagállami jóváhagyásra váró javaslat Németországban máris vitát váltott ki.
Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Unió nagyon veszélyes ösvényre lépett azzal, hogy megkerülte az egyhangúságot a befagyasztott orosz vagyonról szóló, eddig félévente egyhangú döntést igénylő határozatoknál.
 

Orbán Viktor: meg fogjuk akadályozni, hogy az EU erre az ösvényre lépjen, legalábbis megpróbáljuk

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

Varsó gyalogsági aknákkal fogja védeni Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határát

Az Európai Bizottság cselekedni fog, ha a jogállamiság feltételei nem teljesülnek Magyarországon

Az EP megszavazta: vége az orosz gázimportnak

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljes mértékben védelmi cég lesz a Rheinmetall

Teljes mértékben védelmi cég lesz a Rheinmetall

A német Rheinmetall szerdán közölte, hogy megkezdi civil üzletágainak értékesítését, amelyeket azonnali hatállyal megszűnő tevékenységként sorol át, hogy a védelmi alaptevékenységére koncentrálhasson.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre nagyobb bajban a magyar építőipar: kongatják a vészharangot, borzasztónehéz lehet 2026

Egyre nagyobb bajban a magyar építőipar: kongatják a vészharangot, borzasztónehéz lehet 2026

Az építőiparban 2025-ben a csökkenő megrendelések mellett a munkaerő megtartása jelentette a legnagyobb kihívást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer tells Abramovich to 'pay up now' or face court

Starmer tells Abramovich to 'pay up now' or face court

The Prime Minister said Roman Abramovich should make good on his pledge that money from the sale of Chelsea FC would go to benefit Ukrainians

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 21:27
Deutsch Tamás: az EP Magyarországot támadó vitája a 2026-os választásokba való legdurvább beavatkozás típus esete
2025. december 17. 20:22
Alig várták, mégis felemás lett a nagy autós engedmény német fogadtatása
×
×
×
×