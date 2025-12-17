Ürge-Vorsatz Diána: a Golf-áramlat és az éghajlatváltozás térdre kényszerítheti Európát

Tény, hogy lassul a Golf-áramlat, mostanra körülbelül a sebessége 20 százalékát veszítette el – szögezte le az InfoRádióban Ürge-Vorsatz Diána a Mexikói-öbölben induló, az Amerikai Egyesült Államok és Új-Fundland keleti partjai mellett elhaladva az óceán túloldalán Európa partjaihoz érő tengeráramlás-rendszerrel kapcsolatban.

„Most írjuk a hetedik értékelő jelentést, ebben fognak a tudósok megegyezni, hogy a meglevő szakirodalom alapján mennyire valószínű – vagy nem –, hogy még ebben az évszázadban leáll a Golf-áramlás. De az biztos, hogy valamekkora valószínűsége van, ami miatt ezt iszonyatosan komolyan kell venni Európában, hiszen ha ez megtörténik, akkor ez Európa gazdaságát térdre fogja kényszeríteni” – hangsúlyozta a klímakutató.

A mozgó vonalakkal a Golf-áramlat tengermozgásait, színeivel a felszíni vízhőmérsékletét mutató NASA-animáció – a videóért kattintson a képre vagy IDE

Kiemelte: Európa a Golf-áramlatnak köszönheti a produktivitását és a termelékenységét, virágzó gazdaságát és kultúráját, hiszen az áramlás által rengeteg hő érkezik a Föld déli féltekéről az északi Európába, ami a kontinenst melegen tartja.

Az áramlat leállása a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy Észak- és Nyugat-Európa

nagyon jelentősen le fog hűlni, és valószínűleg az egész kontinens jóval szárazabb lesz, különösen télen nem lesz csapadék, hatalmas aszályokra kell majd számítani.

Azt a tudósok még nem tudták kiszámolni, hogy Európa középső részén merre mozdulnak el az időjárási körülmények, ez attól is függ, hogy addig mennyit melegszik az éghajlat, vagyis melyik folyamat „nyer”.

„Miközben északon és nyugaton iszonyatosan hideg lesz, nálunk kevésbé hideg vagy esetleg a mostaninál melegebb is – ez hatalmas hőmérséklet-különbséget jelent. És tudjuk, hogy mi történik a kettő között: hatalmas viharokra, iszonyatosan szélsőséges időjárásra, valamint akár nagyon nagy aszályokra számíthatunk. Nem tudjuk, hogy egy európai gazdaság hogy élné ezt túl” – fogalmazott Ürge-Vorsatz Diána.

Az ember tűréshatárait már most is feszegetik a globális felmelegedés hatásai – emlékeztetett a klímakutató az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Az embernek biológiai határai vannak. A szervezetünk 36 fokos, ezen üzemel. Ahogy eszünk, égetjük a táplálékot, ezzel hőt terelünk, amitől folyamatosan meg kell szabadulnunk. A hő csak a melegből a hidegbe tud áramlani, vagyis ahhoz, hogy megszabadulhassunk tőle, folyamatosan hűvösebbnek kell lennie a környezetünknek 36 foknál. Rövid ideig tudunk úgy védekezni, hogy izzadunk, úgyhogy

nem szabadna az izzadságot ilyen nagyon tabuként kezelni, hiszen életmentő, és egyre inkább ez lesz az életmentésünk, izzadás nélkül nem fogunk tudni túlélni,

viszont az is csak ideig-óráig működik. Bizonyos meleg fölött csak légkondicionált helyiségekben lehet egészségesen túlélni” – emelte ki. Az éghajlatváltozás elmondása szerint megfordíthatja az anyák szülési túlélésének növekedését, a csecsemőhalál csökkenését. Több lesz a koraszülés, és ennek sokkal több lehet az áldozata is.

„Összességében nagyon rosszul járunk azzal, hogy nagyobb hőhullámok lesznek. Már az évszázad közepére előfordulhat, hogy

akár egy-két hónapig is tart a hőhullámos időszak, a városokban főleg,

mert a városok jobban melegednek. Emellett a vízellátásunkkal is probléma lehet, aszály, de ugyanakkor szélsőséges viharok is jöhetnek. Nem lesz még 2050 teljesen elviselhetetlen Magyarországon, de ilyen hőhullámok, szélsőséges időszakok várhatók” – összegzett.

Emiatt előbb-utóbb nyáron nem lehet majd napközben kinti munkát végezni, mind a mezőgazdasági, mind például az építkezési munkálatokat át fog kelleni helyezni éjszakára, de lehet, hogy egy idő után az éjszaka sem lesz alkalmas erre – jegyezte meg Ürge-Vorsatz Diána. Az olimpiai játékokat sem lehet majd egy idő után nyáron megrendezni, mert már nem lesz erre alkalmas klímájú város, és

valószínűleg a téli olimpiákat sem lehet majd megtartani 2050-re, mert már műhavat sem lehet majd gyártani, csak nagyon kevés helyén a világnak.

A klímakutató szerint ezért a nyári játékokat át fogják tenni a téli időszakra, kivéve, ha légkondicionált helyiségekben fogunk sportolni.