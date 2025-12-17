ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda
Ladislav Fisher Ukrajnában elesett cseh önkéntes emlékhelye Kijev főterén, a Majdanon.
Nyitókép: X / Michal Lebduška

Csehek vesztek oda és tűntek el Ukrajnában

Infostart / MTI

Eddig négy cseh állampolgár halt meg az ukrajnai háborúban, további öt eltűnt, egy pedig fogságba esett - derült ki a cseh külügyminisztérium ismertetőjéből.

A tárca szóvivője azonban szerdán azt mondta, az elesett és eltűnt cseh állampolgárok valódi száma feltehetően magasabb ennél. Daniel Drake a CTK cseh hírügynökségnek adott interjújában kitért egy cseh önkéntesre is, aki tavaly ősszel eshetett el, kedden pedig családja elbúcsúztatta. Mint mondta, egyelőre nem világos, hogy az önkéntes rajta van-e a külügyminisztérium listáján, ezt vizsgálják.

A Cseh Rádió értesülése szerint a 27 éves David M. a cseh hadsereg kötelekében szolgált, amelyet elhagyott, két évig az ukrán egységek soraiban harcolt, és a zaporizzsjai fronton esett el.

A hivatalos számok mellett további hírek is érkeznek Ukrajnában elesett cseh önkéntesekről, akiknek a halálát azonban a külügyminisztérium nem erősítette meg. Novemberben a dél-csehországi Uherske Hradiste városában lévő iskola vezetősége arról adott hírt, hogy egy korábbi diákjuk is életét vesztette a háborúban, december elején pedig az orosz megszállás alatt álló kelet-ukrajnai Luhanszk bírósága 13 év börtönbüntetésre ítélt egy cseh-vietnami kettős állampolgárt, aki az orosz erők ellen harcolt.

Az ítélet miatt Prága határozott tiltakozását fejezete ki.

Kezdőlap    Külföld    Csehek vesztek oda és tűntek el Ukrajnában

ukrajna

csehország

önkéntesek

2025. december 17. 15:48
