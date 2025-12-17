Csehek vesztek oda és tűntek el Ukrajnában

A tárca szóvivője azonban szerdán azt mondta, az elesett és eltűnt cseh állampolgárok valódi száma feltehetően magasabb ennél. Daniel Drake a CTK cseh hírügynökségnek adott interjújában kitért egy cseh önkéntesre is, aki tavaly ősszel eshetett el, kedden pedig családja elbúcsúztatta. Mint mondta, egyelőre nem világos, hogy az önkéntes rajta van-e a külügyminisztérium listáján, ezt vizsgálják.

A Cseh Rádió értesülése szerint a 27 éves David M. a cseh hadsereg kötelekében szolgált, amelyet elhagyott, két évig az ukrán egységek soraiban harcolt, és a zaporizzsjai fronton esett el.

Czech volunteer soldier fighting in Ukraine records a video to his Czech compatriots explaining why it’s crucial to beat back the Russian Army in Ukraine.



“Otherwise, sooner or later they’ll come for us too”



???? pic.twitter.com/5aULhkxgIf — Visegrád 24 (@visegrad24) February 23, 2024

A hivatalos számok mellett további hírek is érkeznek Ukrajnában elesett cseh önkéntesekről, akiknek a halálát azonban a külügyminisztérium nem erősítette meg. Novemberben a dél-csehországi Uherske Hradiste városában lévő iskola vezetősége arról adott hírt, hogy egy korábbi diákjuk is életét vesztette a háborúban, december elején pedig az orosz megszállás alatt álló kelet-ukrajnai Luhanszk bírósága 13 év börtönbüntetésre ítélt egy cseh-vietnami kettős állampolgárt, aki az orosz erők ellen harcolt.

Az ítélet miatt Prága határozott tiltakozását fejezete ki.