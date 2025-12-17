ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Autók közlekednek egy sztrádán.
Nyitókép: Getty Images/gehringj

Dobja sutba a rutint: fontos változások az autópálya-matricáknál

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Két kedvezményes matricatípus is megjelent, érdemes jól megnézni az árakat – mondta el Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban.

Ne rutinból vásároljuk meg a jövő évi autópálya-matricákat, mert van néhány fontos változás – mondta el az InfoRádióban a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója, Bartal Tamás.

A mostani előértékesítési időszakban megvásárolható matricák 2026. január 1-től érvényesek, tehát nem a vásárlás napjától. Fontos továbbá az is, hogy a 2025-ös éves matricák még 2026. január 31-ig érvényesek, tehát „bőven van mindenkinek ideje”, hogy megvásárolja. Az elővásárlási időszak is eddig tart.

A drágább matricák karácsonyi ajándéknak sem utolsók

– emelte ki Bartal Tamás.

Az éves infláció mértékét követően ugyanakkor növelték az árakat, 4 százalékkal nőttek a díjak. Viszont megjelent két kedvezményes matricatípus is. Az egyik a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica, amelyet harmadáron lehet megvásárolni az M30-ason történt lezárás miatt. A másik az M1-es regionális matrica, amely négy vármegye: Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron összes díjköteles gyorsforgalmi útjára érvényes.

Már az előértékesítési adatokból látható, hogy rendkívül népszerű matricatípus lesz

– tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

Egy új fizetős útszakasz is érkezett, az M6-os autópálya 2026. január 1-től az országhatárig díjköteles lesz. A kényelmi díjat ugyanakkor eltörölték – emelte ki Bartal Tamás.

5-6 évvel ezelőtt még a matricák 70 százalékát vásárolták benzinkúton, az online vásárlók aránya azóta egyre meredekebben emelkedik. Mindenkinek a nemzetiutdij.hu weboldalt ajánlják, mivel ez az egyetlen weboldal, ahol garantáltan nincsen kényelmi díj, vagy más rejtett költség. „Minden más” viszonteladó meg szokott próbálni valamilyen költséget áthárítani – mondta el az elnök-vezérigazgató.

Hozzátette, a nemzetiutdij.hu weboldalon nincsen részletfizetési lehetőség, bár létezhetnek olyan viszonteladók, ahol van ilyen. Továbbá hangsúlyozta, hogy érdemes az árakat „jól megnézni”, és érdemes az utazási szokások áttekintése után, nem rutinból, akár a benzinkút helyett is a nemzetiutdij.hu weboldalon megvásárolni a matricát.

A honlapon regisztráció nélkül is lehet vásárolni, ugyanakkor érdemes regisztrálni, hiszen így a rendszer a rendszámot meg tudja jegyezni. Gyakori hiba ugyanis, hogy aki benzinkúton, vagy valamely más applikációban vásárol, ha rossz rendszámot ad meg, akkor jönnek a problémák, a pótdíjak – fogalmazott Bartal Tamás. Hozzátette, amennyiben ilyen probléma merül fel, a nemzetiutdij.hu-n elérhető a videochat szolgáltatás is, amely egy videós ügyfélszolgálat.

autópálya

autópálya-matrica

núsz

bartal tamás

