Egy korszak lezárult: megszűnt a Messenger egyik változata

Hétfőn végleg leállt a Messenger asztali alkalmazása mindenkinél, macOS és Windows operációs rendszereken egyaránt – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu. A magyar felhasználókat is hétfő este érte el a lekapcsolási hullám.

A Meta még októberben közölte, hogy kivezeti az üzenetküldő applikáció asztali változatát, akonkrét dátumot viszont nem adott meg, csak annyit, hogy az első értesítés megjelenését követő 60 napon belül leáll az app. Minden valószínűséggel hétfőn az utolsó hullámnál is letelt ez az intervallum.

A vállalat a böngészős változatra tereli át felhasználóit, ami lehet a facebook.com vagy a messenger.com is – utóbbi azok számára hoz megoldást, akik Facebook-fiók nélkül használják a Messengert. Funkciók terén ez nem okoz jelentős visszalépést, de az értesítések kezelése sokkal kényelmesebb egy natív asztali alkalmazással.

A Meta a koronavírus-járvány elején adta ki a Messengert asztali rendszerekre, ám az nem volt képes lépést tartani az olyan riválisokkal, mint például a Zoom, és a felhasználói visszajelzések alapján nem is volt valami jól megcsinálva, és még erősebb számítógépeken is okozott megakadásokat, összeomlásokat. A megszűnés nem érinti a mobiltelefonos Messenger alkalmazást.