Autóval a szomszédba? Jókora változás következik

Az új rendszer lehetővé teszi a járművek megállás nélküli áthaladását, akár 130 km/órás sebességgel is. A technológia elektronikus fedélzeti egységeken (ENC) és kamerás rendszámfelismerésen alapul – írja a Portfolio a Croatia Week alapján.

A 3,5 tonna alatti könnyű járművek, vagyis például

a személyautók esetében elegendő lesz a rendszám regisztrálása és egy érvényes fizetési mód megadása,

míg a nehézgépjárműveknek ENC készüléket kell használniuk a rendszámfelismerés mellett.

A járművezetők több módon is regisztrálhatnak: országos online platformon, mobilalkalmazáson, egyéb digitális szolgáltatásokon keresztül, gyorsbeléptető sávokon, illetve az autópálya-üzemeltetők irodáiban és hivatalos értékesítési pontokon.

Az átmeneti időszakban egyes fizetőkapuk megmaradnak az autópálya-bejáratoknál, de ezek személyzet és sorompók nélkül működnek majd.

A díjfizetési portálok és kamerák telepítése már megkezdődött az A3-as autópályán. Összesen 212 portált terveznek kiépíteni az állami tulajdonú Hrvatske autoceste és a magánkoncessziósok által üzemeltetett hálózaton.

(Nyitóképünk illusztráció)