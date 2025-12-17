EU-csúcs: feszültség az orosz vagyon zárolása miatt – a nap hírei

Új otthonteremtési támogatás indul a felsőoktatásban és szakképzésben dolgozóknak. Ezzel több mint 117 ezer felsőoktatási és szakképzési dolgozó számára vált elérhetővé a lehetőség. A program lakáshitel-törlesztéshez vagy önerő biztosításához nyújt segítséget.

Három újabb amerikai beruházás érkezik Magyarországra 21,5 milliárd forint összértékben, amivel több mint kétszáz új, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. A beruházásokhoz a kormány négymilliárd forintnyi támogatást ad.

Elfogadta a parlament a kormány Budapestnek szánt segélyhiteléről szóló javaslatát. A főváros akkor vehetné fel a hitelt, ha fizetésképtelenné válik és emiatt nem tudja kifizetni a cégeinél dolgozók bérét. A főpolgármester korábban azt nyilatkozta: várhatóan nem kéri majd a hitelt a főváros.

Elfogadta Budapest jövő évi költségvetését a Fővárosi Közgyűlés. A rendelet az önkormányzat költségvetési bevételét 520 milliárd 498 millió 797 ezer forintban, kiadásait 523 milliárd 777 millió 89 ezer forintban állapítja meg. A hiteltörlesztésre 6 milliárd 94 millió 36 ezer forintot fordítanak. A főpolgármester a Facebookon azt írta: ha a kormány kivételesen tartja a szavát, betartja a törvényeket és kifizeti az adósságait, akkor a főváros túl van a nehezén.

Büntető feljelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a térkép miatt, amin közzétették a Tisza párt szimpatizánsainak adatait. Hivatalból pedig eljárást indítottak több olyan médiaszolgáltatóval szemben, amely közzétette a honlapján a linket, amelyről el lehetett érni a Tisza-szimpatizánsok adatairól szóló térképet.

Februártól 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára. A lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik, bármely magyarországi ATM-nél.

Hétfőre egyeztetésre hívta a fuvarozói érdekképviseleteket az Építési és Közlekedési Minisztérium, miután elkészült az intézkedéscsomag a teherforgalom gyorsforgalmi utakra terelésére. A fuvarozói szervezetek módosítási javaslatokat tettek, amelyeket a minisztérium kész megvitatni.

Az eltűnt csomagok és az elérhetetlen ügyfélszolgálatok miatt fogyasztóvédelmi vizsgálat indul hazai csomagküldő szolgálatoknál. Az elmúlt hetekben több ezren jelezték, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek vagy indokolatlanul hosszú idő alatt kézbesítik azokat.

Előzetes megállapodást írt alá a HIMARS jellegű rakéta-tüzérségi rendszerekhez kapcsolódó ipari együttműködés előkészítésére 4iG és a Lockheed Martin. A cél egy olyan ipari háttér kialakítása, amely hosszú távon növeli a Magyar Honvédség NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és hazai fejlesztési, gyártási kapacitásokat hoz létre.

Átfogó szénhidrogén kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá a Mol az Azerbajdzsáni Állami Olajtársasággal. A közös kutatási projektben a Mol operátorként 65 százalékos, a SOCAR pedig 35 százalékos részesedéssel rendelkezik.

Megszavazta az Európai Parlament azt a rendeletet, amely megtiltja az orosz LNG importját 2026 elejétől, míg a gázvezetéken érkező gáz importját 2027. szeptember 30-tól. A javaslatot Magyarország és Szlovákia is ellenzi, akik azt ígérték, ha a tagállamokból álló Tanács is megszavazza azt, pert indítanak.

Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, az Európai Unió végleg megszünteti az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát a területén. Az orosz vagyon pedig mindaddig zárolva marad, amíg Moszkva nem állítja le a háborút és nem kártalanítja Ukrajnát.

Várhatóan nem kerül napirendre az orosz zárolt vagyon kérdése az uniós csúcson. A magyar kormányfő a Patrióták pártcsoportjának találkozója után arról is beszélt, az Európai Unió nagyon veszélyes ösvényre lépett azzal, hogy megkerülte az egyhangúságot, és nyílt jogsértést követett el a befagyasztott orosz vagyonról szóló, eddig félévente egyhangú döntést igénylő határozatoknál. Orbán Viktor elutasította a közös uniós hitelfelvétel ötletét is, amely az orosz vagyon felhasználása helyett vetődött fel, és amellyel Ukrajnát támogatnák.

Ha Kijev elutasítja a tárgyalást, Moszkva katonai úton éri el céljait, és elfoglalja a sajátjának tekintett területeket - jelentette ki az orosz elnök a védelmi minisztérium vezetői testületének moszkvai ülésén. Vlagyimir Putyin a prioritások közé sorolta egy biztonsági ütközőzóna létrehozását. Élesen bírálta az európai állam- és kormányfőket, továbbá lázálomnak nevezte, hogy létezne orosz fenyegetés az európai országokkal szemben.

Nagy-Britannia újból csatlakozik az Európai Unió Erasmus-programjához – számolt be róla kormányforrásokra hivatkozva a BBC. A megállapodás szerint a brit diákok 2027 januárjától vehetnek részt ismét az uniós oktatási és szakképzési csereprogramban.

Izraelben nyilvánosságra hozták az ausztráliai antiszemita terrortámadás 3. magyar származású áldozatának nevét. A 82 éves Edith Brutman, született Markovics Edit Ausztráliában egy brit zsidó szervezet bizottságának alelnökeként tevékenykedett. Eközben gyilkosság, gyilkossági kísérlet és terrorcselekmény miatt vádat emeltek a sydney-i terrortámadás életben maradt elkövetője ellen. A támadásban 16-an meghaltak, 40-en megsebesültek.

Párizsban részlegesen megnyitott a Louvre, bár a dolgozók megszavazták a két napja kezdődött, határozatlan idejű, gördülő sztrájk folytatását. A szakszervezetek tartós béremelést követelnek.