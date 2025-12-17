ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda
Távoli légi felvétel Sopron óvárosáról.
Nyitókép: Unsplash

Óvodásokat bántalmazott egy soproni gyermekotthon nevelője, az intézmény a hatósághoz fordult

Infostart

A nő a kicsik haját rángatta és sötét szobába zárta őket büntetésből. Az intézmény vezetői értesítették a hatóságokat és azóta el is bocsátották a bántalmazó nevelőt.

A soproni Cseresznyevirág Gyermekotthon egyik dolgozója óvodáskorú gyerekeket bántalmazott, a rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást – tudta meg a Telex. A lap azt írja, idén februárban

a soproni intézményben dolgozó egyik nő óvodáskorú gyerekek haját rángatta, és nevelési céllal bezárta a rosszul viselkedő gyerekeket egy sötét szobába.

Az intézmény vezetősége jelezte a bántalmazásokat a gyermekvédelmi gyámoknak, akik hivatalból feljelentést tettek a rendőrségen. A nyomozás megindulásakor a nőt felmentették a munkavégzés alól, majd el is bocsátották állásából.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: „az intézmény szakmai vezetőjének jelzése alapján március 11-én a Soproni Rendőrkapitányságon indult büntetőeljárás kiskorú veszélyeztetés bűntettének gyanúja miatt. Az eljáró nyomozó hatóság egy embert hallgatott ki gyanúsítottként.” Az ügy iratait novemberben vádemelési javaslattal küldték meg a Soproni Járási Ügyészségnek.

Egy tavaly márciusi ellenőrzés már feltárt három fizikai bántalmazással járó ügyet: kettő kortársak között történt, a harmadikat pedig az egyik bentlakó gyerek kinti barátja követte el.

De a vizsgálat további hiányosságokat is feltárt egyrészt az épületben, másrészt a személyzet létszámában. A dokumentum szerint a lakóterekben általános festés szükséges, a falak kopottak, koszosak, a közös nappaliban reped a vakolat, a parketta pedig mindenhol elkopott.

Mint kiderült, tavaly másfél évtized után előkerültek korábbi visszaélések aktái az intézményből, amelyekben a gyerekek vallanak a hideg zuhanyokról, a parkettán térdepeltetésről, vagy arról az esetről, amikor egyikük fejét megpróbálták üvegszilánkokba nyomni. A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 2009-ben öt, gondozóként dolgozó vádlott ügyét tárgyalta.

Mekkora veszély a kolozsvári lepra? A szakértő válaszol

Mekkora veszély a kolozsvári lepra? A szakértő válaszol

A Távol-Keleten, Afrikában, Dél-Amerikában és az Egyesült Államok bizonyos déli államaiban a lepra továbbra is folyamatosan jelen van, és minden évben több tucat, illetve egyes országok, régiók esetében akár több száz új fertőzöttet is diagnosztizálnak – mondta az InfoRádióban a járványtani szakember. Arról is beszélt, hogy megfelelő antibiotikumokkal teljesen meggyógyítható a baktérium okozta betegség.
Akár népszavazás is dönthetne Ukrajna területi kérdéseiről

Akár népszavazás is dönthetne Ukrajna területi kérdéseiről

Máskülönben nem lehet elképzelni, hogy Ukrajna lemondjon bármiről is a határain belül. Berlinen túl már az is látszik, miről tárgyalhat majd Moszkvába látogató következő amerikai küldöttség; most úgyis karácsonyi leállás jön a diplomácia területén. Bendarzsevszkij Anton értékelte a béketárgyalások állását az InfoRádió megkeresésére.
 

Ursula von der Leyen: az EU végleg szakít az orosz energiahordozókkal

Orbán Viktor a repülőn: Brüsszel bürokratikus diktatúra felé menetel

HIMARS rakéta-sorozatvetőket gyártana Magyarországon a 4iG és a Lockheed Martin

Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
