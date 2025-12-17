Óvodásokat bántalmazott egy soproni gyermekotthon nevelője, az intézmény a hatósághoz fordult

A soproni Cseresznyevirág Gyermekotthon egyik dolgozója óvodáskorú gyerekeket bántalmazott, a rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást – tudta meg a Telex. A lap azt írja, idén februárban

a soproni intézményben dolgozó egyik nő óvodáskorú gyerekek haját rángatta, és nevelési céllal bezárta a rosszul viselkedő gyerekeket egy sötét szobába.

Az intézmény vezetősége jelezte a bántalmazásokat a gyermekvédelmi gyámoknak, akik hivatalból feljelentést tettek a rendőrségen. A nyomozás megindulásakor a nőt felmentették a munkavégzés alól, majd el is bocsátották állásából.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: „az intézmény szakmai vezetőjének jelzése alapján március 11-én a Soproni Rendőrkapitányságon indult büntetőeljárás kiskorú veszélyeztetés bűntettének gyanúja miatt. Az eljáró nyomozó hatóság egy embert hallgatott ki gyanúsítottként.” Az ügy iratait novemberben vádemelési javaslattal küldték meg a Soproni Járási Ügyészségnek.

Egy tavaly márciusi ellenőrzés már feltárt három fizikai bántalmazással járó ügyet: kettő kortársak között történt, a harmadikat pedig az egyik bentlakó gyerek kinti barátja követte el.

De a vizsgálat további hiányosságokat is feltárt egyrészt az épületben, másrészt a személyzet létszámában. A dokumentum szerint a lakóterekben általános festés szükséges, a falak kopottak, koszosak, a közös nappaliban reped a vakolat, a parketta pedig mindenhol elkopott.

Mint kiderült, tavaly másfél évtized után előkerültek korábbi visszaélések aktái az intézményből, amelyekben a gyerekek vallanak a hideg zuhanyokról, a parkettán térdepeltetésről, vagy arról az esetről, amikor egyikük fejét megpróbálták üvegszilánkokba nyomni. A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 2009-ben öt, gondozóként dolgozó vádlott ügyét tárgyalta.