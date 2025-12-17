ARÉNA - PODCASTOK
Beautiful blonde women wearing glasses, in a denim jacket and a skirt, shopping for milk in the supermarket. She is holding two cartons of milk and choosing which one to buy.
Nyitókép: miniseries/Getty Images

Hogyan piacozhatunk karácsony előtt?

Infostart / MTI

Meghosszabbított nyitva tartással várják a budapesti piacok a vásárlókat aranyszombaton, aranyvasárnap és december 22-én, hétfőn is, a létesítmények december 24-én és szilveszterkor is nyitva lesznek - közölte a Budapest Vásárcsarnokai Kft.

Az előző évekhez hasonlóan a fővároshoz tartozó nyolc kiemelt vásárcsarnok, üzletközpont: a Nagycsarnok, a Rákóczi téri Vásárcsarnok, a Batthyány téri Vásárcsarnok, a Fehérvári úti Vásárcsarnok, a Bosnyák téri Vásárcsarnok, a Kórház utca Vásárcsarnok és a Tétényi úti Üzletközpont és a Flórián téri Üzletközpont az ünnepi időszakban kiemelt kínálattal várják a vásárlókat.

Az év vége előtt a Budapest Vásárcsarnokai Kft. szervezésében hat helyen tartanak Budapest különböző pontjain fenyőfa- és külön halvásárt, a mindennapi étkezéshez szükséges szokásos hozzávalókon túl

a karácsonyi menü minden különleges alapanyaga megvásárolható a vásárcsarnokokban.

A vásárcsarnokok kínálata karácsony előtt bőséges, az árak is széles skálán mozognak: a húsok közül pulyka egészben 3400 forinttól 4000 forintig, az egész pecsenye kacsa 1800 forinttól 2000 forintig, a hízott kacsa 4000 és 6000 forint között kapható kilogrammonként. A hízott kacsamáj ára 15 000 és 18 000 forint között, a hízott libamáj ára 14 500 és 20 000 forint között mozog.

Az élőhal idén 2600 és 4000 forint per kilogramm áron, a harcsaszelet átlagosan 7900, míg a pontyszelet átlagosan 4400 forintos áron kapható. A savanyúkáposzta kilogrammonként 980 forint és 1400 forint között érhető el; a sütéshez a mák 2300 és 2800, a dió 4480-6500 forint között kapható.

A Budapest Vásárcsarnokaihoz tartozó piacok december 25-én és 26-án, karácsony első és második napján zárva lesznek,

de két ünnep között, december 27-én, szombaton már ismét várják a vásárlókat, így akár december 30-án és december 31-én is vásárolhatunk a szilveszteri menühöz, de január elseje már pihenőnap, a vásárlóknak és az árusoknak is, ezen a napon zárva tartanak a piacok és vásárcsarnokok; nyitás az újévben január 2-án lesz.

