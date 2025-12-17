ARÉNA - PODCASTOK
Close-up Of Male Judge In Front Of Mallet Holding Documents
Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

Vádat emeltek Rob Reiner fia ellen, a legsúlyosabb büntetést is kaphatja szülei megöléséért

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A vád szerint Nick Reiner ölte meg szüleit, a színész-rendező Rob Reinert és feleségét. Az ügyészség szerint különleges körülményei is vannak az esetnek, így ha a férfit bűnösnek találják, halálra is ítélhetik. Egy ismerős szerint voltak előjelei a dolognak, „ketyegő időzített bombaként” jellemezte a férfit.

Kedden hivatalosan is két rendbeli gyilkossággal vádolták meg Rob Reiner fiát, Nicket, miután a vád szerint a hétvégén brutális módon megölte az ismert filmrendezőt és annak feleségét. Elítélése esetén akár a halálbüntetés is szóba kerülhet – írja a New York Post híradása nyomán az Index.

Nathan Hochman kerületi ügyész a lapnak elmondta, Kalifornia államban kizárólag ilyen, „különleges körülményekkel” járó gyilkossági ügyekben kérhető halálbüntetés. Hozzátette, hogy az ügyészek a döntésnél a család véleményét és kívánságait is mérlegelni fogják. Hozzátette, a családtagokat érintő bűnügyek a legmegterhelőbbek közé tartoznak az ügyészség számára, mivel ezek gyakran rendkívül személyesek és különösen kegyetlenek.

Viszont még ha az ügyészség halálbüntetés kiszabását is kérné a bíróságtól, Kalifornia államban jelenleg egy moratórium miatt nincs lehetőség kivégzést végrehajtani.

Gavin Newsom kormányzó 2019 márciusa óta moratóriumot tart fenn, amely minden kivégzést felfüggeszt az államban. Alternatív büntetésként életfogytiglani börtön is kiszabható.

A hatóság szerint a nyomozás még nincs lezárva, több kulcsfontosságú részlet is tisztázásra vár, például az áldozatok halálának pontos időpontja, illetve a feltételezett gyilkos fegyver holléte. Nick Reiner súlyos drogproblémákkal küzd és a mentális egészsége sincs rendben. Letartóztatása után öngyilkossági megfigyelés alá került, jelenleg a Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva.

Többen is arról számoltak be, hogy szombaton heves vita alakult ki a házaspár és fiuk között Conan O'Brien televíziós műsorvezető szombaton tartott karácsonyi partiján. A középső Reiner gyerekkel korábban is voltak problémák: kábítószert fogyasztott, dühkitörései voltak, kárt okozott magában és a környezetében – állítja egy forrás, aki „ketyegő időzített bombához” hasonlította a férfit. Egy ideig csoportos foglalkozásokra is járt, de végül abbahagyta, mert a szerinte az egész „túl szektás” volt.

