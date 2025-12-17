ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Bóka János a csütörtöki EU csúcsról: még nem tudni, konszenzusos vagy „furmányos” megállapodás születik-e

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Nehéz európai tanácsi ülésre számít csütörtökön Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, aki szerint a szervezet működőképességét ásná alá, ha a döntéseknél időnként megkerülne egy-egy tagországot.

Az Európai Bizottság a befagyasztott orosz vagyon elvételével, erőteljes német támogatással megpróbálja megakadályozni az amerikai békefolyamatot – mondta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az Ultrahang Podcastnak adott interjúban.

„A megengedőbb megfogalmazás az, hogy az Európai Unió ki akarta tenni a tétjeit az asztalra. Az EU azt mondja, hogy kizárólag az orosz jegybanki vagyon az, ami európai ellenőrzés alatt áll” – jelentette ki a miniszter, hozzátéve, hogy szerinte az Európai Unió ezzel a „zsetonnal” száll be a játékba, azt állítva, hogy a megállapodásban csak akkor lehet az orosz jegybanki vagyonról rendelkezni, ha ahhoz az EU hozzájárul.

A csütörtöki Európai Tanácsi ülés meghatározó napirendi pontja az lesz, hogy a következő két évben, a következő uniós pénzügyi ciklus kezdetéig Ukrajna pénzügyi támogatása hogyan nézzen ki

– mondta Bóka János. Úgy fogalmazott: „világos, hogy erre jelenleg nincs fedezet, és az EU így vállalja, hogy gyakorlatilag korlátlan ideig finanszírozza Ukrajna háborús erőfeszítéseit”. Hozzátette, meg kell találni a módját a finanszírozásnak, úgy, hogy nincs az orosz jegybank vagyon felhasználásával kapcsolatban egyetértés. A tagállamok pedig nem hajlandók arra, hogy saját forrásaikból támogassák Ukrajnát, mert nincs meg hozzá a pénzük, vagy ez rontaná az adósbesorolásukat, költségvetési stabilitási mutatóikat – jegyezte meg a miniszter.

A csütörtöki állam- és kormányfői találkozó Bóka János szerint nem lesz jó hangulatú tárgyalás. Úgy véli,

addig nem lesz vége, amíg Ukrajna-kérdésben valamilyen döntés nem születik.

Mint mondta, az Európai Tanács elnöke nyilvánvalóvá tette, hogy nem engedi haza az állam- és kormányfőket, amíg így vagy úgy, de valamilyen megállapodás létre nem jön. Hogy ez konszenzusos, mi több, jogszerű megállapodás lesz-e, vagy csak „furmányos” megegyezés, azt még nem tudni, de minden bizonnyal az elmúlt évek egyik legnagyobb jelentőségű tanácsi ülés lesz – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Bóka János szerint az Európai Unió működőképességét ásná alá az, ha időről időre egy tagállam akarata ellenére vagy megkerülésével lehetne döntéseket hozni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Bóka János a csütörtöki EU csúcsról: még nem tudni, konszenzusos vagy „furmányos" megállapodás születik-e

