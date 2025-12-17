Bóka János a csütörtöki EU csúcsról: még nem tudni, konszenzusos vagy „furmányos” megállapodás születik-e

Az Európai Bizottság a befagyasztott orosz vagyon elvételével, erőteljes német támogatással megpróbálja megakadályozni az amerikai békefolyamatot – mondta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az Ultrahang Podcastnak adott interjúban.

„A megengedőbb megfogalmazás az, hogy az Európai Unió ki akarta tenni a tétjeit az asztalra. Az EU azt mondja, hogy kizárólag az orosz jegybanki vagyon az, ami európai ellenőrzés alatt áll” – jelentette ki a miniszter, hozzátéve, hogy szerinte az Európai Unió ezzel a „zsetonnal” száll be a játékba, azt állítva, hogy a megállapodásban csak akkor lehet az orosz jegybanki vagyonról rendelkezni, ha ahhoz az EU hozzájárul.

A csütörtöki Európai Tanácsi ülés meghatározó napirendi pontja az lesz, hogy a következő két évben, a következő uniós pénzügyi ciklus kezdetéig Ukrajna pénzügyi támogatása hogyan nézzen ki

– mondta Bóka János. Úgy fogalmazott: „világos, hogy erre jelenleg nincs fedezet, és az EU így vállalja, hogy gyakorlatilag korlátlan ideig finanszírozza Ukrajna háborús erőfeszítéseit”. Hozzátette, meg kell találni a módját a finanszírozásnak, úgy, hogy nincs az orosz jegybank vagyon felhasználásával kapcsolatban egyetértés. A tagállamok pedig nem hajlandók arra, hogy saját forrásaikból támogassák Ukrajnát, mert nincs meg hozzá a pénzük, vagy ez rontaná az adósbesorolásukat, költségvetési stabilitási mutatóikat – jegyezte meg a miniszter.

A csütörtöki állam- és kormányfői találkozó Bóka János szerint nem lesz jó hangulatú tárgyalás. Úgy véli,

addig nem lesz vége, amíg Ukrajna-kérdésben valamilyen döntés nem születik.

Mint mondta, az Európai Tanács elnöke nyilvánvalóvá tette, hogy nem engedi haza az állam- és kormányfőket, amíg így vagy úgy, de valamilyen megállapodás létre nem jön. Hogy ez konszenzusos, mi több, jogszerű megállapodás lesz-e, vagy csak „furmányos” megegyezés, azt még nem tudni, de minden bizonnyal az elmúlt évek egyik legnagyobb jelentőségű tanácsi ülés lesz – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Bóka János szerint az Európai Unió működőképességét ásná alá az, ha időről időre egy tagállam akarata ellenére vagy megkerülésével lehetne döntéseket hozni.