2025. december 17. szerda
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az EU-tagországok állam-, és kormányfõinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án. 2025. Mellette Bóka János európai uniós ügyekért felelõs miniszter (b).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: meg fogjuk akadályozni, hogy az EU erre az ösvényre lépjen, legalábbis megpróbáljuk

Infostart

Az utcán válaszolt újságírói kérdésekre Brüsszelben az EU-csúcsra érkezve a miniszterelnök. A Szőlő utcai eseményekkel kapcsolatban is kapott kérdést.

A brüsszeli EU-csúcs helyszínén az utcán állt az újságírók rendelkezésre Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök megerősítette korábbi álláspontját: Magyarország minden jogi eszközzel tiltakozik az ellen, hogy uniós pénzzel finanszírozzák az ukrajnai háború folytatását, valamint az ellen is, hogy az orosz vagyon sorsa tárgyalási kérdés legyen csütörtökön.

A közös hitelfelvétel ügyéről is beszélt, amelyet az unió vagylagosan venne igénybe a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával szemben, de a hitel felvétele Orbán Viktor elmondása szerint ugyanígy ellentétes a magyarok érdekeivel.

„Szó sem lehet arról, hogy olyan hitelfelvétel történjen, amelyért Magyarország vállal felelősséget, és amely pénzt aztán Ukrajnába küldünk. Ezt felejtsék el. De az egész EU sem léphet erre az ösvényre, meg fogjuk akadályozni, legalábbis megpróbáljuk, majd meglátjuk, milyen szövetségeseket találunk ehhez” – ecsetelte a Hír TV kamerája előtt a kormányfő.

Hogy a hitelfelvételhez egyhangú szavazás kell-e, arról azt mondta, a szabályok egyértelműek, csak így lehetséges, de „jugoszláv típusú fejlődési korszakban vagyunk”, amikor úgy csinálunk, mintha demokácia lenne, de mindenki tudja, hogy nincs így. Az orosz vagyonnal kapcsolatos kérdést ugyanígy látja.

Szerinte az EU felmondta a Magyarországgal lévő lojális együttműködés alapjait.

Kérdésre válaszolva arról is beszélt, érez-e politikai felelősséget a Szőlő utcában az elmúlt években történt gyermekellenes cselekményekkel kapcsolatban. Orbán Viktor azt mondta, minden lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy az állam teljesítse a kötelességét, „mindig megtettük, mindig meg is fogjuk tenni”.

„Azért tartóztatták le az érintetetteket, mert az állam teszi a dolgát. Minden visszaélést fel fogunk fedni. Azt nem tudom garantálni, hogy Magyarországon soha, senki, semmilyen visszaélést nem követ el, de aki elkövet, fülön fogjuk, és a jog erejével lépünk fel vele szemben” – jelentette ki.

A Patrióták ügyéről is beszélt: Andrzej Babis visszatérését meg fogják most ünnepelni, „fantasztikus győzelmet aratott” a csehországi választásokon, vele alapította Orbán Viktor a Patrióták európai pártcsaládját. Hozzátette, nem csupán egy miniszterelnökkel erősödtek, egy harcos jött, és Babis „kettőt ér”.

Kérdésre válaszolva elmondta, Brüsszel szimbóluma az Európa előtt álló hatalmas veszélynek, őrült ötletei révén, ugyanakkor reggel információt kapott az Európai Tanács elnöke részéről, hogy a tanácskozásnak talán mégsem lesz része a befagyasztott orosz vagyon ügye, amit erősít, hogy a korábbi jogi helyzet az volt, hogy időről időre, félévente átbeszélték ezt a kérdést, ezt megváltoztatni Brüsszel részéről további vállalhatatlan jogtiprás lenne.

További kérdésre válaszolva tisztázta, hogy ő elsősorban a magyarok, másodsorban a közösség érdekét képviseli, a józan ész talaján áll; ellenáll annak, hogy csalással játsszák át a közösen előteremtett pénzt a háború támogatására, mint amire most Nyugat-Európa készül.

„Önök, mi, mind a saját pénzünkön fogjuk finanszírozni ezt a háborút", ha az asztalon lévő javaslatok átmennek – zárta gondolatait. Az nem érdekli, ki mire fordítja a pénzét, de a magyaroké nem megy a háborúba.

