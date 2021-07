Könnygázzal oszlatták a korlátozások miatt tüntetőket Párizsban

Könnygázt vetett be a párizsi rendőrség a tüntetők ellen, akik az új járványügyi korlátozások miatt vonultak az utcára.

Helyszíni jelentések szerint a francia fővároson menetelő tüntetők közül többen kiváltak a demonstráló tömegből, kövekkel és palackokkal kezdték dobálni a helyszínre vezényelt rendőröket, akik ezután könnygázzal próbálták megfékezni a rendbontókat. Néhány tüntető megtámadott egy járőröző rendőrt, felborította a motorbiciklijét. A rendőrnek futva kellett menekülnie a feldühödött tüntetők elől.

Párizsban egyszerre három tüntetés zajlott az új járványügyi korlátozások ellen. A Trocadéro téren a Nemzeti Front volt alelnöke, Florian Filippo felhívására demonstrálnak. Egy mások tüntetés a Bastille téren kezdődött, majd a menet elindult a főváros utcáin. Még egy tiltakozó menet indult el az Invalidusok háza elől, hogy csatlakozzon a kötelező oltás ellen tiltakozó egészségügyi dolgozókhoz.

Párizson kívül több nagyvárosban, Marseille-ben Montpellierben, Nantes-ban és Toulouse-ban is tüntetnek.

