Nem bűncselekmény? A bolt fagyasztójában találtak rá a holttestre

Holtan találták egy orvost Miamiban. Massiell Garay Sanchezre egy helyi üzlet fagyasztójában bukkantak, miután egy éjszakát a boltban töltött – írj a Crimeonline alapján a Tények.hu.

A nőt egy alkalmazott találta meg vasárnap reggel nyitás közben. Mint kiderült, a 32 éves áldozat előző este egyedül sétált be az üzletbe, majd valószínűleg belépett egy, csak az alkalmazottaknak engedélyezett területre, ekkor kerülhetett a fagyasztóba. Az orvos korábban sosem járt még a boltban.

A cikk szerint Garay Sanchez aneszteziológus és kétgyermekes anya volt, holttestét szülőföldjére, Nicaraguába szállítják. A hatóságok a tragédia körülményeit még vizsgálják, de kizárták a bűncselekmény lehetőségét, és azt állítják, hogy nem erőszakkal tették a fagyasztóba a nőt.