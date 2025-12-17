ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.72
usd:
329.82
bux:
109400.58
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy vérminta kémcső, amely lepravizsgálatra van felcímkézve Lepromin bőrteszttel.
Nyitókép: Getty Images

Mekkora veszély a kolozsvári lepra? A szakértő válaszol

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

A Távol-Keleten, Afrikában, Dél-Amerikában és az Egyesült Államok bizonyos déli államaiban a lepra továbbra is folyamatosan jelen van, és minden évben több tucat, illetve egyes országok, régiók esetében akár több száz új fertőzöttet is diagnosztizálnak – mondta az InfoRádióban a járványtani szakember. Arról is beszélt, hogy megfelelő antibiotikumokkal teljesen meggyógyítható a baktérium okozta betegség.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a múlt héten a román egészségügyi minisztérium is megerősítette, hogy négy évtized után ismét leprás megbetegedést azonosítottak Romániában: a fertőzést egy kolozsvári szépségszalonban dolgozó fiatal ázsiai masszőrnőnél mutatták ki, az érintett létesítmény működését pedig átmenetileg felfüggesztették. A masszőrnő további három, szintén ázsiai munkatársnőjét ugyancsak lepra gyanújával vizsgálták ki.

Rusvai Miklós járványtani szakember az InfoRádióban elmondta: mivel egy thai masszázsszalon alkalmazottjai körében fedezték fel a leprás esetet és távol-keleti munkatársak fertőződtek meg, abból a szempontból megnyugtató a helyzet, hogy importált fertőző betegségről van szó.

Az egyetemi tanár hozzátette: a Távol-Keleten, Afrikában, Dél-Amerikában és az Egyesült Államok bizonyos déli államaiban a lepra még endémiás, tehát folyamatosan jelen van, és

minden évben több tucat, illetve egyes országok, régiók esetében akár több száz új fertőzöttet is diagnosztizálnak.

Romániában a legutóbbi leprás esetet 1981-ben jegyezték fel. Rusvai Mikós emlékeztetett, hogy Európában az utolsó lepratelepet ugyancsak Romániában, a Duna-deltában számolták fel, majd utána idővel teljesen eltűnt a betegség a kontinensről.

A vírusszakértő, kutató kitért arra is, hogy a lepra egy nagyon nehezen átadható betegség, ami azt jelenti, hogy ha valaki megfertőződik, még az is elképzelhető, hogy évekig vagy akár évtizedekig nem fertőz meg más olyan személyeket, akikkel egy háztartásban, családban él vagy szoros kapcsolatot ápol. Ebből kifolyólag Rusvai Miklós szerint

nem feltétlenül kell aggódniuk még azoknak a klienseknek sem, akik az utóbbi időben megfordultak a kolozsvári masszázsszalonban.

A szakértő szerint azért sincs ok nagy aggodalomra és pánikra, mert a lepra teljesen kézben tartható és gyógyítható betegséggé vált. Megfelelő antibiotikumokkal teljesen meggyógyítható ez a baktérium okozta betegség.

A román egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a leprás beteg esetében elkezdték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt kezelést, így a nemzetközi protokollok szerint a fertőzésveszély először csökken, majd teljesen meg is szűnik majd.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Mekkora veszély a kolozsvári lepra? A szakértő válaszol

fertőzés

kolozsvár

masszőr

beteg

lepra

rusvai miklós

masszázsszalon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mekkora veszély a kolozsvári lepra? A szakértő válaszol

Mekkora veszély a kolozsvári lepra? A szakértő válaszol
A Távol-Keleten, Afrikában, Dél-Amerikában és az Egyesült Államok bizonyos déli államaiban a lepra továbbra is folyamatosan jelen van, és minden évben több tucat, illetve egyes országok, régiók esetében akár több száz új fertőzöttet is diagnosztizálnak – mondta az InfoRádióban a járványtani szakember. Arról is beszélt, hogy megfelelő antibiotikumokkal teljesen meggyógyítható a baktérium okozta betegség.
Akár népszavazás is dönthetne Ukrajna területi kérdéseiről

Akár népszavazás is dönthetne Ukrajna területi kérdéseiről

Máskülönben nem lehet elképzelni, hogy Ukrajna lemondjon bármiről is a határain belül. Berlinen túl már az is látszik, miről tárgyalhat majd Moszkvába látogató következő amerikai küldöttség; most úgyis karácsonyi leállás jön a diplomácia területén. Bendarzsevszkij Anton értékelte a béketárgyalások állását az InfoRádió megkeresésére.
 

Ursula von der Leyen: az EU végleg szakít az orosz energiahordozókkal

Orbán Viktor a repülőn: Brüsszel bürokratikus diktatúra felé menetel

HIMARS rakéta-sorozatvetőket gyártana Magyarországon a 4iG és a Lockheed Martin

VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új részletek derültek ki 2025 legnagyobb légicsatájáról: több nyugati vadászgép hullott, mint eddig tudtuk

Új részletek derültek ki 2025 legnagyobb légicsatájáról: több nyugati vadászgép hullott, mint eddig tudtuk

Egy brit védelmi-katonai lap jelentése szerint a 2025. május 7-i légicsata során az eddig ismertnél több Rafale vadászgépet veszített az indiai légierő – számolt be a The Thursday Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi volt, tényleg fizetősség válhat a posztolás a Facebookon: sokan nyúlhatnak a zsebükbe

Ennyi volt, tényleg fizetősség válhat a posztolás a Facebookon: sokan nyúlhatnak a zsebükbe

A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram, 24, faces 59 charges in total following the attack at Sydney's Bondi Beach on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 12:14
Brigitte Macron bocsánatot is kért, meg nem is
2025. december 17. 11:49
Vádat emeltek a sydney-i tömeggyilkos ellen, itt a harmadik magyar név
×
×
×
×