Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a múlt héten a román egészségügyi minisztérium is megerősítette, hogy négy évtized után ismét leprás megbetegedést azonosítottak Romániában: a fertőzést egy kolozsvári szépségszalonban dolgozó fiatal ázsiai masszőrnőnél mutatták ki, az érintett létesítmény működését pedig átmenetileg felfüggesztették. A masszőrnő további három, szintén ázsiai munkatársnőjét ugyancsak lepra gyanújával vizsgálták ki.

Rusvai Miklós járványtani szakember az InfoRádióban elmondta: mivel egy thai masszázsszalon alkalmazottjai körében fedezték fel a leprás esetet és távol-keleti munkatársak fertőződtek meg, abból a szempontból megnyugtató a helyzet, hogy importált fertőző betegségről van szó.

Az egyetemi tanár hozzátette: a Távol-Keleten, Afrikában, Dél-Amerikában és az Egyesült Államok bizonyos déli államaiban a lepra még endémiás, tehát folyamatosan jelen van, és

minden évben több tucat, illetve egyes országok, régiók esetében akár több száz új fertőzöttet is diagnosztizálnak.

Romániában a legutóbbi leprás esetet 1981-ben jegyezték fel. Rusvai Mikós emlékeztetett, hogy Európában az utolsó lepratelepet ugyancsak Romániában, a Duna-deltában számolták fel, majd utána idővel teljesen eltűnt a betegség a kontinensről.

A vírusszakértő, kutató kitért arra is, hogy a lepra egy nagyon nehezen átadható betegség, ami azt jelenti, hogy ha valaki megfertőződik, még az is elképzelhető, hogy évekig vagy akár évtizedekig nem fertőz meg más olyan személyeket, akikkel egy háztartásban, családban él vagy szoros kapcsolatot ápol. Ebből kifolyólag Rusvai Miklós szerint

nem feltétlenül kell aggódniuk még azoknak a klienseknek sem, akik az utóbbi időben megfordultak a kolozsvári masszázsszalonban.

A szakértő szerint azért sincs ok nagy aggodalomra és pánikra, mert a lepra teljesen kézben tartható és gyógyítható betegséggé vált. Megfelelő antibiotikumokkal teljesen meggyógyítható ez a baktérium okozta betegség.

A román egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a leprás beteg esetében elkezdték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt kezelést, így a nemzetközi protokollok szerint a fertőzésveszély először csökken, majd teljesen meg is szűnik majd.