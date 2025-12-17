ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda
Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetõje felszólal a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A főváros kezdeményezi a kormányál a HÉV-vonalak mihamarabbi fejlesztését

Infostart / MTI

A HÉV-vonalak mihamarabb szükséges fejlesztését kezdeményezi a kormányál a Fővárosi Közgyűlés szerdán hozott döntésével.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjének kezdeményezésére a testület megerősítette elkötelezettségét a H5, H6, H7, H8-H9 HÉV-vonalak infrastruktúrájának és járműállományának teljeskörű és akadálymentes, a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában meghatározottak szerinti felújítása mellett.

Továbbá a a főváros felterjesztési jogával élve kezdeményezi a kormánynál: indítsa meg a H6-os HÉV átfogó fejlesztését, akadálymentesítését és metrókapcsolatot biztosító meghosszabbítását, a H7-es HÉV átfogó fejlesztését és meghosszabbítását déli és északi irányban, valamint a H8-as és H9-es HÉV átfogó fejlesztését és metróval való fokozott integrációját szolgáló projektet.

A képviselők támogatták továbbá, hogy a közgyűlés felterjesztési jogával élve erősítse meg, hogy a H5-ös HÉV-vonal felújítása kizárólag teljeskörű akadálymentesítés keretében valósulhat meg, amelynek része a Batthyány téren, a Margit hídnál, a Szentlélek téren, valamint Békásmegyeren nemcsak az állomás, hanem a környező felszíni busz- és villamosjáratok megállóinak akadálymentes elérését szolgáló liftek, rámpák kiépítése.

Vitézy Dávid az előterjesztés vitájában emlékeztetett arra: egy évtizede azzal az ígérettel vette át az állam és a MÁV a négy HÉV-vonal működtetését, hogy felújítja a hálózatot. Ehhez képest azóta nem történt semmi és a négy vonal közül háromnak a rekonstrukciója már a távlati programokban sem szerepel.

Egyedül a szentendrei HÉV-re írt ki egy "versenytorzító" tendert az Építési és Közlekedési Minisztérium, ám semmilyen tervet nem tettek közzé és a fővárossal sem egyeztettek a beruházás ügyében - mondta a politikus, majd hozzátette: ez annál is inkább probléma, mert a kiviteli terveket lehetetlen jóváhagyni a főváros bevonása nélkül, hiszen a vasútvonal olyan ingatlanok területén fut, amelyek fővárosi tulajdonban vannak.

Lehoczky Ádám (Fidesz-KDNP) azt javasolta: a határozati javaslatban szerepeljen, hogy a főváros is hozzájárul a beruházáshoz és elvégzi a Margit híd budai hídfőjénél az átszállás akadálymentesítését a HÉV-ről a 4-es, 6-os villamosra, továbbá a főváros vállalja a villamoshálózat akadálymentesítését.

Ezzel kapcsolatban Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója felidézte: éppen a kormány nem tette lehetővé azon uniós források átcsoportosítását és annak a hitelnek a felvételét, amelyből megvalósították volna a villamosvonalak, valamint a metróállomások akadálymentesítését. Ezért furcsállja a Fidesz-KDNP fővárosi frakaciója által benyújtott módosító javaslatot.

Barna Judit (Tisza Párt) kezdeményezésére a képviselők felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy készítsen a 2027-2030-as időszakra szóló új, integrált szemléletű köztéri művészeti koncepciót és intézkedési tervet. A cél az, hogy 2027-től Budapest köztéri művészeti fejlesztése ne elszigetelt projektekben, hanem egy fenntartható, szakmailag megalapozott és társadalmilag elismert rendszerben valósuljon meg, amely méltó módon képviseli Budapest kulturális és kreatív fővárosi szerepét - olvasható az elfogadott javaslatban.

Gémes Szilvia (Tisza Párt) és Molnár Dániel (Tisza Párt) javaslatát megszavazva a Fővárosi Közgyűlés határozott arról: támogatja a budapesti gyermekotthonokban élő gyermekek és fiatalok, valamint a gyermekotthonokban dolgozó nevelők kulturális esélyegyenlőségének elősegítését rendszeres kulturális programlátogatások biztosításával. A képviselők felkérték Karácsony Gergelyt, hogy a budapesti kulturális intézményekkel és gyermekotthonokkal való együttműködés keretében dolgozza ki a kulturális esélyegyenlőség elősegítésére irányuló program megvalósításának részletes szakmai és ütemezési tervét, valamint készítse elő a kapcsolódó együttműködési megállapodásokat.

A közgyűlés elfogadta a Fidesz-KDNP-nek a BKV Zrt. buszok műszaki állapotának felülvizsgálatára és az ezzel kapcsolatos intézkedési terv készítésére vonatkozó, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság módosító indítványával kiegészült javaslatát. A döntés értelmében a képviselők felkérték a a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a kormánynál a BKV Zrt. részére hitelfelvétel engedélyezését annak érdekében, hogy a társaság folytathassa az elöregedett, magas üzemeltetési költséggel működtethető buszflottájának megújítását, kiemelten a már nyitott járműbeszerzések terhére, valamint fogadjon el intézkedési tervet a járműbeszerzések folytatása érdekében a korábbi problémák feltárásán túl.

A Fidesz-KDNP a javaslatban emlékeztetett: a nyáron több fővárosi busz is kigyulladt és azt ezt követő vizsgálatok további műszaki hiányosságokat tártak fel a járműparkban.

A képviselők támogatták a Magyar Kétfarkú Kutyapárt fővárosi frakciójának azon javaslatát, amely azt célozza: "az inkasszók útján elvont pénzt" próbálják meg szerencsejátékkal visszaszerezni. Felkérték a főpolgármestert, hogy "Budapest online kommunikációs felületein kérje meg a budapestieket, hogy vegyenek lottószelvényeket a főváros számára. Hátha". Baranyi Krisztina (MKKP), IX. kerületi polgármester és Döme Zsuzsanna a képviselők között sorsjegyeket, lottószelvényeket osztottak szét, és arra kérték őket: ha nyernek, azt fizessék be a főváros számlájára, "oda, amit nem lehet inkasszálni".

Alig várták, mégis felemás lett a nagy autós engedmény német fogadtatása

Alig várták, mégis felemás lett a nagy autós engedmény német fogadtatása

Az európai, és ezen belül a német autóipar válsága kényszerítette végül az Európai Uniót, hogy módosítsa három évvel ezelőtt hozott határozatát a belső égésű motorok, azaz a benzines és a dízel meghajtású új autók 2035-től tervezett tilalmáról. Az erről szóló, egyelőre még európai parlamenti és tagállami jóváhagyásra váró javaslat Németországban máris vitát váltott ki.
Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Unió nagyon veszélyes ösvényre lépett azzal, hogy megkerülte az egyhangúságot a befagyasztott orosz vagyonról szóló, eddig félévente egyhangú döntést igénylő határozatoknál.
 

Orbán Viktor: meg fogjuk akadályozni, hogy az EU erre az ösvényre lépjen, legalábbis megpróbáljuk

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

Varsó gyalogsági aknákkal fogja védeni Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határát

Az Európai Bizottság cselekedni fog, ha a jogállamiság feltételei nem teljesülnek Magyarországon

Az EP megszavazta: vége az orosz gázimportnak

Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
