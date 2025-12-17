Már a fővárosi kormányhivatal is vizsgálódik a csomagküldő szolgálatoknál

Az eljárások megkezdődtek, a hatóság vizsgálja, hogy a cégek ügyfélszolgálatai eleget tesznek-e a fogyasztóvédelmi előírásoknak, különösen a panaszkezelési és tájékoztatási kötelezettségnek.

A kormányhivatal az eddig beérkezett panaszokat is kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket a vásárlók jogainak biztosítása érdekében.

A karácsonyi időszakra tekintettel a fogyasztók védelme érdekében a kormányhivatal kiemelten kezeli ezeket a panaszokat, ennek érdekében létrehozta a csomagpanasz@bfkh.gov.hu e-mail címet, ahol az érintettek egyszerűen megtehetik bejelentéseiket.