Csomagküldő szolgálat.
Nyitókép: Getty Images / Virojt Changyencham

Már a fővárosi kormányhivatal is vizsgálódik a csomagküldő szolgálatoknál

Infostart / MTI

Az utóbbi időszakban megnövekedett számú fogyasztói panasz érkezett a csomagküldő szolgálatok működésével kapcsolatban, ezért Budapest Főváros Kormányhivatala, mint fogyasztóvédelmi hatóság megkezdte az ilyen tevékenységet végző cégek ügyfélszolgálatainak működésével kapcsolatos átfogó ellenőrzését a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium utasítására.

Az eljárások megkezdődtek, a hatóság vizsgálja, hogy a cégek ügyfélszolgálatai eleget tesznek-e a fogyasztóvédelmi előírásoknak, különösen a panaszkezelési és tájékoztatási kötelezettségnek.

A kormányhivatal az eddig beérkezett panaszokat is kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket a vásárlók jogainak biztosítása érdekében.

A karácsonyi időszakra tekintettel a fogyasztók védelme érdekében a kormányhivatal kiemelten kezeli ezeket a panaszokat, ennek érdekében létrehozta a csomagpanasz@bfkh.gov.hu e-mail címet, ahol az érintettek egyszerűen megtehetik bejelentéseiket.

