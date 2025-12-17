ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.74
usd:
328.85
bux:
109761.83
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Többé nem szól a Google, ha ellopták az adatait

Infostart

Körülbelül két hónap, és leállítja a Google a felhasználók értesítését arról, ha esetleg az adataik felbukkannának az internet sötét oldalán.

A Google még 2024 közepén tette minden felhasználó számára elérhetővé azt az eszközét, ami bejelez, ha valakinek felbukkannak az adatai a sötét weben – írja a hvg.hu. A dolog lényege, hogy ha a felhasználó aktiválja a funkciót, akkor minden alkalommal értesítést kap, amikor a neve, e-mail címe vagy telefonszáma például adatszivárgás miatt felkerül a dark webre.

Azért különösen hasznos a megoldás, mert így ugyanis a felhasználók felkészülhetnek az esetleges adathalász támadásokra. Úgy tűnik azonban, hogy már nem sokáig lehet örülni az eszköznek, a cég ugyanis azt közölte, hogy 2026 februárjától leállítja a szolgáltatást.

A Google szerint azért állítják le a funkciót, mert a jelzés mellett a felhasználók nem kaptak elég hasznos tanácsokat arra vonatkozóan, hogy ha kiszivárog a felhasználói adat, akkor mi a teendőjük.

A jelzés csak arról tájékoztatja a felhasználók, hogy megjelentek az adataik a dark weben, ezen keresztül látható az összes talált lista is, valamint az, hogy milyen adatvédelmi incidens miatt kerültek napvilágra az információk. Útmutatást azonban nem ad, hogy ezután mi a teendő.

Mint írják, ezt orvosolhatta is volna a Google, ám mégis a szolgáltatás lelövése mellett döntött. Ezzel kapcsolatban egyébként azt közölte, hogy olyan eszközök fejlesztésére fog összpontosítani, ami konkrét lépéseket javasol.

A jelenlegi rendszer január 15-én áll le a dark web figyelésével, február 16-tól pedig a jelentéshez való hozzáférést is megvonja a felhasználóktól.

Kezdőlap    Tech    Többé nem szól a Google, ha ellopták az adatait

adatlopás

google

szolgáltatás

értesítés

kiberbűnözés

dark web

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mészáros Andor: stabil lesz Andrej Babis kormánya, de baj esetén az ellenzékből is lehetnek támogatói

Mészáros Andor: stabil lesz Andrej Babis kormánya, de baj esetén az ellenzékből is lehetnek támogatói

Olyan komoly a kormánykoalíció többsége, hogy ez stabil kormányzást vetít előre – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense. Beszélt arról is, mi adja Andrej Babis politikai varázsát.
 

Lendületet kaphat a V4-ek együttműködése a cseh kormányalakítással

VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Oroszország gyakorlatilag azonnal elutasította a legújabb európai-ukrán-amerikai béketervet, arra hivatkozva, hogy teljesen kizárják, hogy európai NATO-katonák tartózkodjanak Ukrajnában a háború lezárása után. Kupjanszknál ellentámadást kezdett az ukrán haderő: a belvárosba szorították az oroszokat. Közben a harkivi fronton Borova térségében, Donyeckben pedig Sziverszk, Liman és Kosztyantynivka térségében támadnak nagy erőkkel az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teszten a DeLonghi, Krups, Saeco sztártermékei: ezek a legjobb kávéfőzők 2025 végén, jól járt, aki ilyet tesz a fa alá

Teszten a DeLonghi, Krups, Saeco sztártermékei: ezek a legjobb kávéfőzők 2025 végén, jól járt, aki ilyet tesz a fa alá

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben 145 kávéfőzőt próbált ki

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'An unspeakable loss': First funerals held in Australia for victims of mass shooting on Bondi Beach

'An unspeakable loss': First funerals held in Australia for victims of mass shooting on Bondi Beach

Mourners have gathered for the funeral of Rabbi Eli Schlanger, who was one of 15 people killed in Sunday's attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 05:48
Dobja sutba a rutint: fontos változások az autópálya-matricáknál
2025. december 17. 05:36
Csődbe megy-e Budapest? Kiélezett lesz szerdán a Fővárosi Közgyűlés ülése
×
×
×
×