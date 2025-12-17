Többé nem szól a Google, ha ellopták az adatait

A Google még 2024 közepén tette minden felhasználó számára elérhetővé azt az eszközét, ami bejelez, ha valakinek felbukkannak az adatai a sötét weben – írja a hvg.hu. A dolog lényege, hogy ha a felhasználó aktiválja a funkciót, akkor minden alkalommal értesítést kap, amikor a neve, e-mail címe vagy telefonszáma például adatszivárgás miatt felkerül a dark webre.

Azért különösen hasznos a megoldás, mert így ugyanis a felhasználók felkészülhetnek az esetleges adathalász támadásokra. Úgy tűnik azonban, hogy már nem sokáig lehet örülni az eszköznek, a cég ugyanis azt közölte, hogy 2026 februárjától leállítja a szolgáltatást.

A Google szerint azért állítják le a funkciót, mert a jelzés mellett a felhasználók nem kaptak elég hasznos tanácsokat arra vonatkozóan, hogy ha kiszivárog a felhasználói adat, akkor mi a teendőjük.

A jelzés csak arról tájékoztatja a felhasználók, hogy megjelentek az adataik a dark weben, ezen keresztül látható az összes talált lista is, valamint az, hogy milyen adatvédelmi incidens miatt kerültek napvilágra az információk. Útmutatást azonban nem ad, hogy ezután mi a teendő.

Mint írják, ezt orvosolhatta is volna a Google, ám mégis a szolgáltatás lelövése mellett döntött. Ezzel kapcsolatban egyébként azt közölte, hogy olyan eszközök fejlesztésére fog összpontosítani, ami konkrét lépéseket javasol.

A jelenlegi rendszer január 15-én áll le a dark web figyelésével, február 16-tól pedig a jelentéshez való hozzáférést is megvonja a felhasználóktól.