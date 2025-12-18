Többnapos leállás az egyik magyar banknál – mutatjuk, mit érint

A fejlesztés gördülékeny végrehajtása érdekében a bank 2025. december 31. (szerda) 22 óra és 2026. január 4. (vasárnap) 20 óra között bankszünnapot tart, amely alatt egyes szolgáltatások átmenetileg nem, vagy csak korlátozottan fognak működni. A különböző szolgáltatásokat eltérő időpontban érinti az átállás, és a bank mindent megtesz, hogy a korlátozások csak a feltétlenül szükséges ideig tartsanak.

Az MBH Bank idei fejlesztéseinek a célja, hogy a három jogelőd bankjától örökölt informatikai rendszereit végérvényesen egységesítse, hogy ügyfeleit egy egységes platformon tudja kiszolgálni. Amennyire lehetséges volt, a fejlesztéshez szükséges munkálatokat a háttérben, az ügyfelek számára láthatatlanul végezte el, ugyanakkor vannak olyan komplex feladatok, amelyek zökkenőmentes lebonyolításához hosszabb ideig korlátozni szükséges egyes szolgáltatásokat – számolt be az Index.

Mi történik a bankszünnap alatt?

A bankszünnap ideje alatt is folyamatosan biztosított a hitelkártya és SZÉP-kártya használat, valamint a kereskedői kártyaelfogadás.

A bankszünnap idején a Telebank (06 80 350 350) csak általános információkérésre lesz elérhető, ugyanakkor az ügyfelek biztonsága érdekében a bankkártyaletiltás végig elérhető lesz.

Az MBH Bank fiókjai 2025. december 31-én az ünnepi nyitvatartási rend szerint működnek, a munkaszüneti napokon zárva tartanak, és 2026. január 5-én már újra a szokásos nyitvatartási rend szerint várják az ügyfeleket.

2025. december 31. 22 órától a netbank, mobilapp, directbank és videobank szolgáltatások átmenetileg, várhatóan 2026. január 4-én este 20 óráig nem lesznek elérhetők.

Ugyanebben az időszakban az azonnali fizetési kérelmek, az utalások indítása és fogadása, valamint az elektronikus befektetési szolgáltatások is szünetelnek.

Az ATM-en keresztüli készpénzbefizetés a teljes bankszünnap alatt szünetel, a készpénzfelvételben viszont csak 2026. január 2-4. között fordulhat elő átmeneti, részleges kimaradás. A bankkártyahasználatban, valamint az internetes vásárlások során előfordulhatnak fennakadások a bankszünnap ideje alatt. A bankkártyák a 2025. december 31. 22 órakor ismert egyenleg erejéig használhatók 2026. január 4. 20 óráig.

A szolgáltatások 2026. január 5-én lesznek újra teljeskörűen elérhetők, ugyanakkor a bank azon dolgozik, hogy egyes funkciók már korábban visszatérjenek.

A bankszünnapot követően azok a vállalati ügyfelek, akik korábban az MBH Bank jogelődjénél, a Takarékbanknál bankoltak, számláikat és befektetéseiket új online felületeken érhetik el. A korábban Takarékbankos lakossági ügyfelek esetében a változás csak a befektetések kezelését érinti, 2026. január 5-től ők is az MBH Netbroker és MBH Mobilbroker felületeken láthatják a befektetéseiket.

Hogyan készülhetnek fel az ügyfelek?

A hitelintézet javasolja ügyfeleinek, hogy a bankszünnap előtt gondoskodjanak elegendő fedezetről, illetve készpénzről a bankszünnap idejére. A szolgáltatások visszakapcsolását követően megnövekedett ügyfélforgalomra lehet számítani az online banki csatornákon és a fiókokban, ezért érdemes a nem sürgős ügyintézést későbbre halasztani vagy a bankszünnap előtt megtenni.