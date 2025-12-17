ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Elkészült autók a Volkswagen (VW) zwickaui összeszerelőüzeménél 2020. február 25-én. Az előző napon újraindult a koronavírus terjedése miatt leállított termelés a Volkswagen legtöbb kínai gyárában. A járműgyártásban világelső Volkswagen-csoport januári eladásai éves szinten 11,3 százalékkal estek Kínában, amely a világ legnagyobb járműpiaca.
Nyitókép: MTI/EPA/Uwe Meinhold

Alig várták, mégis felemás lett a nagy autós engedmény német fogadtatása

Infostart

Az európai, és ezen belül a német autóipar válsága kényszerítette végül az Európai Uniót, hogy módosítsa három évvel ezelőtt hozott határozatát a belső égésű motorok, azaz a benzines és a dízel meghajtású új autók 2035-től tervezett tilalmáról. Az erről szóló, egyelőre még európai parlamenti és tagállami jóváhagyásra váró javaslat Németországban máris vitát váltott ki.

Mindez annak ellenére történt, hogy a német kancellár – elsősorban olasz és lengyel kollégájával együtt – a tilalom hatályon kívül helyezése mellett kardoskodott. Friedrich Merz ugyan az elektromobilitás elkötelezett híve, az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek írt levelében elsősorban az amerikai vámok, a kínai konkurencia és az elektromos autók iránti kereslet visszaesése miatt, a német autógyártók érdekeire hivatkozva állt ki a belső égésű motorok hajtotta autók továbbélése mellett.

A legtekintélyesebb, az elmúlt egy évben ugyancsak az elektromos autók gyártására „szakosodott” német autógyárak „kénytelen-kelletlen” szintén pártfogolták a módosítást. Épp a napokban vált ismertté. hogy többi között a Volkswagen és a Mercedes az idei esztendő első kilenc hónapját rekord méretű veszteséggel zárta.

Az EU kedd este tette közzé módosító javaslatait, amely ugyanakkor a tilalom enyhítése mellett kivételeket is megfogalmazott. A 100 százalékos szén-dioxid-kibocsátás helyett a legfeljebb 90 százalékos mértéket is lehetővé tette, feltételül szabva a környezetbarát acél, illetve a klímabarát üzemanyagok fokozott használatával történő ellensúlyozást.

Az Európai Biztosság szerint ezek a kivételek minden olyan autóra vonatkoznak majd, amelyet a gyártók 2035 után terveznek piacra dobni.

A német portálok szerint a bizottsági határozat után az Európai Parlamentnek és tagállamoknak kell tanulmányozniuk a javaslatokat. Mind az EP, mind a tagországok gyengíthetik vagy épp erősíthetik a bizottsági tervben foglaltakat.

A keddi brüsszeli indítvány ugyanakkor szigorúbb feltételeket fogalmazott meg a céges autóflottákra, illetve ezeken belül a klímabarát járművek arányára. Továbbá úgynevezett szuperkrediteket javasolt azon autógyártók számára, amelyek kis méretű, megfizethető elektromos autókat gyártanak a tagországokban.

A német kormány üdvözölte a bizottsági javaslatokat a belső égésű motorok tilalmától való részleges eltörlésre. Merz kancellár szerint a nagyobb technológiai nyitottság és a nagyobb rugalmasság jelenti a helyes lépéseket az éghajlati célok, a piaci realitások, továbbá a gyártók és a munkahelyek összeegyeztetése érdekében.

A német kormány közlekedésért is felelős környezetvédelmi minisztere, a szociáldemokrata Carsten Schneider szintén üdvözölte a bizottsági határozatot. A miniszter – aki kezdettől fogva az elektromobilitás elkötelezett híve volt – azt emelte ki, hogy szabályok ugyan rugalmasabbak lesznek, de az éghajlati hatás megmarad. Schneider szerint az autógyártóknak és a beszállítóknak mostantól nagyobb mozgásterük lesz az elektromobiltásra való átálláshoz.

A mobilitás jövője az elektromos autózás – hangsúlyozta a miniszter, aki szerint

tíz év múlva szinte az összes új autó elektromos lesz Európában.

Több tekintélyes gazdasági és autóipari szakértő állást foglalt a belső égésű motorok tervezett továbbélése ellen. Bírálta a bizottsági javaslatokat a Német Autóipari Szövetség elnöke is, aki szerint a belső égésű motorok tervezett kivonásáról való eltérés „halálos”. Káros Európa mint autóipari helyszín számára, és hátráltatja mind a gazdasági növekedést, mind a foglalkoztatást – értékelte a szövetségi elnöke.

Az elektromos autók fejlesztésének „visszafogása” ahhoz vezethet, hogy az európai autóipar még jobban lemarad a Kínával szembeni versenyben – állították a német portálok által idézett elemzők.

németország

eu

autóipar

