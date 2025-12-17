Meglepő, hol használják legkevesebben az AI-t az EU-ban

2025-ben a 16-74 éves korosztály közel 33 százaléka használt mesterségesintelligencia-eszközöket az EU-ban. A legtöbben (25 százalék) személyes célokra használták, míg 15 százalékuk munkára, és 9 százalékuk az oktatással összefüggő célokra – jelentette az Eurostat.

Dániában a legelterjedtebb a generatív MI-eszközök használata, az ottani 16-74 évesek 48 százaléka élt ilyen eszközzel az év folyamán. Észtországban szintén népszerűek, 47 százalékuk használt ilyen eszközöket a 2025-ös évben, és Máltán is elterjedtek, 46 százalékos aránnyal. Magyarországon ezen korosztály 30 százaléka használt 2025-ben mesterséges intelligenciát.

Mindeközben Bulgáriában ezen korosztály 23 százaléka használt MI-eszközöket, Olaszországban 20 százalékuk,

a sort pedig Románia zárja, ahol mindössze 18 százalékuk használta 2025-ben az MI-t

– olvasható az elemzésben.

Az Európai Unióban a megkérdezettek átlagosan 39 százaléka mondta azt, hogy azért nem használja ezeket az eszközöket, mert nincsen szüksége rá. 8 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy nem ismerik, miként kell őket használni, és 5 százalékuk mondta azt, hogy nem tudtak létezésükről. Mindeközben 4 százalékuk adatvédelmi, biztonsági okokból nem használja az AI-eszközöket – jelentette az Eurostat.

Magyarországon mindeközben 31 százalékuk mondta azt, hogy nincsen szüksége a mesterségesintelligencia-eszközökre. Az adatokból az is kiderül, hogy 23 százalék mondta azt, hogy nem ismeri ezeket az eszközöket, míg 4 százalék állította, hogy nem tudják, hogyan kell használni őket. 3 százaléka a megkérdezetteknek mondta azt, hogy adatvédelmi aggályai vannak az MI-eszközökkel kapcsolatban.

A Pew Research Center nemrégiben felmérte a fiatalok technológiahasználati szokásait, és meglepő eredményeket kaptak – írtuk meg korábban. Az egyesült államokbeli 13-17 évesek 64 százaléka használja a mesterséges intelligenciát naponta többször is, 16 százalékuk pedig állandóan. A fiatalok ötöde „megállás nélkül pörgeti” a YouTube-ot és a TikTok-ot. A ChatGPT-t 59 százalékuk használja, népszerűségben ezt a Google Gemini és a Meta AI követi, a sort pedig az Anthropic Claude chatbotja zárja.

Az OpenAI már kénytelen volt bevezetni bizonyos biztonsági korlátozásokat, miután nemrégiben egy tinédzser öngyilkossága miatt per indult ellenük. A szülők azzal vádolják a céget, hogy a ChatGPT asszisztált 16 éves fiuk öngyilkosságához – olvasható az elemzésben.