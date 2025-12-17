ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda
Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte Macron Jacques Delorsnak, az Európai Bizottság korábbi elnökének búcsúztatási szertartásán a párizsi Invalidusok dómja díszudvarán 2024. január 5-én. Jacques Delors 2023. december 27-én hunyt el 98 éves korában.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Stephanie Lecocq

Brigitte Macron bocsánatot is kért, meg nem is

Infostart

A francia first lady sajátos módon kért elnézést a feministáktól, akiket „mocskos szajháknak” nevezett.

Sajátos módon, de bocsánatot kért Brigitte Macron, Franciaország first ladyje, miután „mocskos szajháknak” nevezte a NousToutes feminista aktivistáit – írja a Bild híradása nyomán az Index.

Brigitte Macron úgy fogalmazott, sajnálja, amit mondott, de a magánéletében azt mond, amit akar.

Mint írják, hétfőn a BrutFrance egyik újságírója szólította meg a first ladyt, aki a pár perces felvételen közölte: „Sajnálom, ha megbántottam valakit”. Ugyanakkor hozzátette:

„A köztársasági elnök felesége vagyok, de mindenekelőtt önmagam. Amikor magánemberként viselkedem, elengedhetem magam”.

Brigitte Macron még december elején illette durva szavakkal Collectif NousToutes feminista aktivistáit, akik szombaton megszakították Ary Abittan színész és humorista előadását. A first lady kijelentése országos felháborodást keltett. Ary Abittant 2021-ben szexuális erőszakkal vádolta meg egy nő, és amióta visszatért a színpadra, a feministák folyamatosan tiltakoznak azokon a helyeken, ahol fellép.

Brigitte Macron leszögezte, hogy nyilvánosan sosem mondott volna ilyet, ezt csak annak szánta, akivel beszélgetett.

Elmondása szerint jó barátja, Ary Abittan félt a feminista tüntetések miatt. „Meg akartam nyugtatni őt, talán ügyetlenül, de abban a pillanatban nem találtam más szavakat” – mondta a rövid interjúban.

Védekezését azért is kérdőjelezték meg sokan, mert Emmanuel Macron második hivatali idejének egyik központi témája pont a nők elleni erőszak elleni küzdelem.

A Távol-Keleten, Afrikában, Dél-Amerikában és az Egyesült Államok bizonyos déli államaiban a lepra továbbra is folyamatosan jelen van, és minden évben több tucat, illetve egyes országok, régiók esetében akár több száz új fertőzöttet is diagnosztizálnak – mondta az InfoRádióban a járványtani szakember. Arról is beszélt, hogy megfelelő antibiotikumokkal teljesen meggyógyítható a baktérium okozta betegség.
Máskülönben nem lehet elképzelni, hogy Ukrajna lemondjon bármiről is a határain belül. Berlinen túl már az is látszik, miről tárgyalhat majd Moszkvába látogató következő amerikai küldöttség; most úgyis karácsonyi leállás jön a diplomácia területén. Bendarzsevszkij Anton értékelte a béketárgyalások állását az InfoRádió megkeresésére.
 

Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Egy brit védelmi-katonai lap jelentése szerint a 2025. május 7-i légicsata során az eddig ismertnél több Rafale vadászgépet veszített az indiai légierő – számolt be a The Thursday Times.

A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé.

Naveed Akram, 24, faces 59 charges in total following the attack at Sydney's Bondi Beach on Sunday.

