Brigitte Macron bocsánatot is kért, meg nem is

Sajátos módon, de bocsánatot kért Brigitte Macron, Franciaország first ladyje, miután „mocskos szajháknak” nevezte a NousToutes feminista aktivistáit – írja a Bild híradása nyomán az Index.

Brigitte Macron úgy fogalmazott, sajnálja, amit mondott, de a magánéletében azt mond, amit akar.

Mint írják, hétfőn a BrutFrance egyik újságírója szólította meg a first ladyt, aki a pár perces felvételen közölte: „Sajnálom, ha megbántottam valakit”. Ugyanakkor hozzátette:

„A köztársasági elnök felesége vagyok, de mindenekelőtt önmagam. Amikor magánemberként viselkedem, elengedhetem magam”.

Brigitte Macron még december elején illette durva szavakkal Collectif NousToutes feminista aktivistáit, akik szombaton megszakították Ary Abittan színész és humorista előadását. A first lady kijelentése országos felháborodást keltett. Ary Abittant 2021-ben szexuális erőszakkal vádolta meg egy nő, és amióta visszatért a színpadra, a feministák folyamatosan tiltakoznak azokon a helyeken, ahol fellép.

Brigitte Macron leszögezte, hogy nyilvánosan sosem mondott volna ilyet, ezt csak annak szánta, akivel beszélgetett.

Elmondása szerint jó barátja, Ary Abittan félt a feminista tüntetések miatt. „Meg akartam nyugtatni őt, talán ügyetlenül, de abban a pillanatban nem találtam más szavakat” – mondta a rövid interjúban.

Védekezését azért is kérdőjelezték meg sokan, mert Emmanuel Macron második hivatali idejének egyik központi témája pont a nők elleni erőszak elleni küzdelem.