Ukrajna, az Egyesült Államok és az európai szövetségesek berlini tárgyalásai után is egyelőre a jól ismert forgatókönyv ismétlődik az ukrajnai rendezés kapcsán – legalábbis a nyilvánosság előtt.

Ugyan a Trump-kormányzat arról beszél, hogy közel 90 százalékban kész a keretmegállapodás, az a kérdés, amin minden áll vagy borul, továbbra sem rendezett annak ellenére, hogy Ukrajna a NATO-tagságról való lemondást ellensúlyozó, példátlanul erős védelmi garanciákat kapott, miközben Moszkva elérheti fontos célját:

a szomszéd ne legyen a nyugati katonai szövetség tagállama – papíron. Az amerikaiak ezt nevezik „platinaajánlatnak”

Kijev és az európaiak felé, és jelezték, hogy az nem lesz sokáig az asztalon.

A gond a Trump-kormányzat által „területcserének” nevezett kérdés.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a berlini tanácskozás után különösen határozott hangnemben utasította el, hogy Ukrajna átadja az oroszoknak Donyeck megye még Kijev által ellenőrzött részét és egyáltalán hogy jogilag elismerje a Donbász feletti orosz uralmat, vagy akár csak a tényt, hogy Ukrajna nem rendelkezik a terület felett.

De Zelenszkij arról is beszélt, hogy az átdolgozott amerikai tervet „a sikeres berlini tárgyalások után, napokon belül be lehet mutatni Moszkvának”, amelyet szerinte az oroszok úgyis elutasítanak.

Moszkvából meg is jött a válasz, ám az elutasítás a karácsonyi tűzszünetről szólt. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő azt a régóta ismert álláspontot ismételte, miszerint Oroszország „átfogó békemegállapodást és nem pillanatnyi, fenntarthatatlan megoldást akar, (...) utóbbi csak arra adna lehetőséget Kijevnek, hogy felkészüljön a háború folytatására”.

Az ukrán elnök szerint Friedrich Merz német kancellár tűzszüneti ötletét Ukrajna, az amerikaiak és az európaiak is támogatják, és annak „többféle formátuma lehet”, például az energetikai szektor elleni támadások leállítása.

Visszatérve a területi kérdésre, miközben Zelenszkij nemet mondott a Donbász egészének átengedésére,

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta: Washington megígérte Moszkvának, hogy Ukrajna területekről mond le a békemegállapodásban.

Lavrov azt megismételte, amit a napokban Vlagyimir Putyin orosz elnök emlegetett: olyan földekről van szó, ahol évszázadokon át éltek oroszok, és azoknak ismét Oroszország részévé kell válniuk. Viszont – annak ellenére, hogy az orosz alkotmányba foglalták – nem említette Zaporizzsje és Herszon megyék teljes területét.

A Donbász kapcsán Volodimir Zelenszkij azt állította, hogy az amerikaiak egy „szabad gazdasági övezetet” javasolnak a területen, de ez az ukrán elnök szerint „nem jelenti azt, hogy az Orosz Föderáció ellenőrizné azokat”. Zelenszkij szerint ha Moszkva nemet mond a tervekre, akkor Kijev keményebb szankciókat vár el az oroszokkal szemben, és azt, hogy országa még fejlettebb légvédelmi és nagy hatótávolságú támadó rakétarendszereket kapjon.