Szilágyi Áron megitta kávéját és beindult

A vívóversenyeken egy ideje már a Csillagok háborújából ismert Birodalmi indulót játsszák le a döntők előtt. Tokióban azonban nem a Birodalom visszavág vagy a Baljós árnyak volt műsoron, ugyanis Szilágyi Áron megvédte címét a kardozók között, sorozatban harmadszor lett olimpiai bajnok. És mindezt úgy, hogy alig aludt a verseny előtti éjjel.

„Rengeteg kétségem volt. Elég rosszul aludtam, két órát fent voltam éjszaka, mert izgultam. A reggelinél elfelejtettem meginni a szokásos kávémat, elég furcsa állapotban érkeztem a csarnokba. Aztán minden a helyére került, a kávémat is megittam, az első ellenfelemen is túllendültem, aztán egyre jobban ment a vívás" - mondta a triplázó vívó.

Az Infostartnak arra a kérdésére, hogyan izgulhat még mindig, a negyedik olimpiáján, megannyi sikerrel a háta mögött, azt mondta, hogy ezt nem lehet koordinálni.

„Aztán rájöttem, mindegy, hogyan alszom, hogyan kelek, hogy mi történik a bemelegítés során, az számít, amikor felmegyek a pástra, akkor kihozzam magamból a maximumot és ez sikerült.”

A Vasas sportolója úgy érzi, még lehet, hogy hetekre vagy hónapokra van szükség ahhoz, hogy felfogja, mit ért el. Asszója végén azért rázta a fejét, mert nem hitte el, hogy sikerült, azt hitte, ez egy álom.

„Fel kell fognom, hogy mit vittem véghez, hogy háromszoros olimpiai bajnok lettem. Nem hiszem, hogy én lennék a legnagyobb legendája a sportágnak, ezt óvatosan visszautasítanám, de büszke vagyok arra, amit az elmúlt kilenc évben és most is elértem.

Úgy érzem, vannak még címek, amiket meg lehet szerezni”

– mondta arra a felvetésre, hogy korábban még soha senki sem nyert három egyéni aranyat a férfi vívók között.

Korábbi két aranyérme után sokat segített a tapasztalata.

„Úgy látszik, megértem. Most 31 éves vagyok, Londonban 22 voltam, akkor még a lelkesedésemmel és a lendületemmel győztem, itt már a rutinom is mellettem dolgozott, és ki tudtam használni, hogy én már jártam ezeken a pástokon győztesként, az ellenfeleimet pedig még nem.”

Az egész napról az akaratot emelte ki, valamint azt, hogy higgadt tudott maradni a fontos pillanatokban. Az elődöntöt nevezte küzdelmes győzelemnek, ott Bazadze 4-1-re és 13-12 is vezetett. Aztán a fináléban Samele ellen alaposan bekezdett, és végig megnyugtató előnnyel vezetett.

„Minden asszóra volt egy mottó, a döntőre az volt, hogy uraljam és dominálni tudjak,

ezért kezdtem nagyon lendületesen, éreztetni akartam az ellenféllel, hogy semmi kerensivalója itt, és a gesztusaiból az jött le, hogy ez az üzenet át is ment.”

Hozzátette: az egész nap közel volt a tökéletes víváshoz, amilyennek első, londoni sikerét tartja.

Hogy a szombati is rövid éjszaka lesz-e, egy mosoly kíséretében annyit felelt, hogy nem tervez hosszú ünneplést, hiszen négy nap múlva következik a csapatverseny. Két társa, Szatmári András és Decsi Tamás az első fordulóban búcsúzott egyéniben, ezért adódik a kérdés, hogyan lehet lelkileg egy szintre hozni a versenyzőket.

„A többiek készülnek a saját módjukon. Ők csodálatos sportemberek, akik már nagyszerű eredményeket értek el. Nem akarok rájuk erőltetni semmit. Erőt merítünk az elmúlt négy évben elért sikerekből, és nekimegyünk a versenynek”- jelentette ki. A csapat majd az amerikaiak ellen kezd a negyeddöntőben, utána az olasz vagy az iráni kardozók jöhetnek, a fináléban pedig a nagy rivális dél-koreaiak. Mesteri szavak Decsi András, Szilágyi Áron mestere úgy nyilatkozott, hogy ahogy mindig, ezúttal is asszóról asszóra haladtak.



"A mai nap is megmutatta, hogy azért születnek meglepetések, ezért minden mérkőzésre külön készültünk. Aztán amikor a négy közé sikerült bejutni, akkor arról beszéltünk, hogy mostantól egy másik verseny következik. Ezekre a mérkőzésekre külön rá kellett hangolódni" - nyilatkozott a szakember.

"Van egy szertartás, amelyet Áron ilyenkor követ, s amelynek Bodnár Józsi, a gyúrónk az egyik főszereplője. Utána jön a bemelegítés, a ráhangolódás" - árulta el Decsi András. Azzal kapcsolatban, hogy a nap folyamán ugyanolyan nyugodt tudott-e maradni, ahogy a tanítványa a páston, a következőt mondta:

"Nekem az a feladatom, hogy a háttérből biztosítsam számára a nyugalmat, biztos pont legyek, és ennek ma is próbáltam megfelelni. Ha asszó közben elbizonytalanodik, vagy olyan zsűri-ítélet van, amellyel nem ért egyet, én akkor megpróbálok támasz lenni mögötte. Kardvívásban a sebesség miatt taktikailag nagyon nehéz mérkőzés közben olyan tanácsokat adni, ami előreviszi, de nyilván az egyperces szünetben átbeszéljük a helyzetet. Belül persze nagyon nagy feszültség van bennem, de azt próbálom palástolni. Most ebben a maszk is segített" - fogalmazott Decsi. (MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor