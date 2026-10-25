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Baán László az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Baán László a Gauguin-tárlatról: ha a Szépművészeti kopogtat be valahová képekért, annak súlya van

Infostart / InfoRádió

A Szépművészeti Múzeum alapításának 120. évfordulója alkalmából nyílik meg október 30-án a nagyszabású Paul Gauguin-kiállítás, amely mintegy 150 műalkotáson keresztül mutatja be a francia festő életművét. A tárlatról Baán László, a múzeum főigazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.

Néhány évente egy-egy ország nagyvárosa megpróbál egy Gauguin-életműkiállítást összehozni, mert látogatók százezreit vonzza, de pont azért, mert ennyire kívánatos ez az életmű a múzeumokban, kiállítóhelyeken, nagyon nehéz is létrehozni egy ilyen tárlatot.

Mint erről Baán László, a Szépművészeti Múzeum – és a Magyar Nemzeti Galéria – főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, a képekért folyamatos és óriási harc van, most is van Párizsban egy speciális fókuszú Gauguin-tárlat egy gyűjtőnek köszönhetően, aki miatt viszont pont Párizsban van néhány olyan kép, amelynek Budapesten lenne most a helye; 150 műalkotás így sem kevés, és Budapestre így is mintegy 40 kölcsönadó intézményből érkeznek képek.

A legutóbbi, a budapestihez fogható léptékű kiállítás Ausztráliában és Houstonban volt, és a Louvre korábbi főigazgatója segített azokat összehozni, de Baán László állítja: a budapesti ezeknél is jobb lesz

  • a kurátori koncepció,
  • a megérkező műtárgyak,
  • a kiállítás egésze és
  • a partnerek (Metropolitan, Moma, Musée d'Orsay, Sao Paulo, Abu Dhabi) miatt.

„Nagyon erős anyag lesz, nagyon izgalmas, ebben a Szépmű saját anyaga is felvonul, két saját Gauguin-festmény, amelyet még a századelőn vásároltak meg az elődeink jó szemmel, jelentős a rajz- és grafikai anyag, vizsgálja a festő beágyazottságát, forrásait és hatását is a kortársakra, illetve az utána következőkre” – ecsetelte Baán László.

Szerinte a képek kölcsönzésénél az is érv volt, hogy milyen koncepcióra kérik el a képet. Itt kiemelte Geskó Judit szerepét és személyes szakmai tekintélyét, akinek a munkásságának a korábbi Monet- Van Gogh-, Renoir- és Cézanne-kiállításokat is köszönheti a budapesti közönség; egyik francia tárlat szövődik a másikba.

No és persze amikor a Szépművészeti kopogtat be valahová képekért, annak ma már nagyobb a súlya, mint ha mások tennék – tette hozzá a múzeumigazgató.

Kocsonya Zoltán teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.

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Kezdőlap    Kultúra    Baán László a Gauguin-tárlatról: ha a Szépművészeti kopogtat be valahová képekért, annak súlya van

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