Baán László a Gauguin-tárlatról: ha a Szépművészeti kopogtat be valahová képekért, annak súlya van

Néhány évente egy-egy ország nagyvárosa megpróbál egy Gauguin-életműkiállítást összehozni, mert látogatók százezreit vonzza, de pont azért, mert ennyire kívánatos ez az életmű a múzeumokban, kiállítóhelyeken, nagyon nehéz is létrehozni egy ilyen tárlatot.

Mint erről Baán László, a Szépművészeti Múzeum – és a Magyar Nemzeti Galéria – főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, a képekért folyamatos és óriási harc van, most is van Párizsban egy speciális fókuszú Gauguin-tárlat egy gyűjtőnek köszönhetően, aki miatt viszont pont Párizsban van néhány olyan kép, amelynek Budapesten lenne most a helye; 150 műalkotás így sem kevés, és Budapestre így is mintegy 40 kölcsönadó intézményből érkeznek képek.

A legutóbbi, a budapestihez fogható léptékű kiállítás Ausztráliában és Houstonban volt, és a Louvre korábbi főigazgatója segített azokat összehozni, de Baán László állítja: a budapesti ezeknél is jobb lesz

a kurátori koncepció,

a megérkező műtárgyak,

a kiállítás egésze és

a partnerek (Metropolitan, Moma, Musée d'Orsay, Sao Paulo, Abu Dhabi) miatt.

„Nagyon erős anyag lesz, nagyon izgalmas, ebben a Szépmű saját anyaga is felvonul, két saját Gauguin-festmény, amelyet még a századelőn vásároltak meg az elődeink jó szemmel, jelentős a rajz- és grafikai anyag, vizsgálja a festő beágyazottságát, forrásait és hatását is a kortársakra, illetve az utána következőkre” – ecsetelte Baán László.

Szerinte a képek kölcsönzésénél az is érv volt, hogy milyen koncepcióra kérik el a képet. Itt kiemelte Geskó Judit szerepét és személyes szakmai tekintélyét, akinek a munkásságának a korábbi Monet- Van Gogh-, Renoir- és Cézanne-kiállításokat is köszönheti a budapesti közönség; egyik francia tárlat szövődik a másikba.

No és persze amikor a Szépművészeti kopogtat be valahová képekért, annak ma már nagyobb a súlya, mint ha mások tennék – tette hozzá a múzeumigazgató.

Kocsonya Zoltán teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.