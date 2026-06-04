„Örülök, hogy a jövőben a kárpátaljai honfitársaink is visszanyerik a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogaikat” – fogalmazott Magyar Péter.
Egy mondattal üzent minden magyarnak Magyar Péter
Isten áldjon minden magyart a nemzeti összetartozás napján – írta a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.
Magyar Péter bejelentése után már készül az EU a következő lépésre
Dráguló csomagok: a „temus mütyüröket” sújtó vám csak az első lépés, ősszel plusz teher jön
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„Bármit felveszek”Szoboszlai Dominik szeretné elvarrni a mémcunami szálait
Kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak a befektetők
Elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, miután egyszerre több kockázati tényező is nyomás alá helyezte a részvénypiacokat. Az elmúlt hónapok sztárjainak számító technológiai és chipgyártó vállalatok részvényeiben profitrealizálás indult meg, ami az AI-hoz kapcsolódó papírok széles körében eladási hullámot indított el. A befektetői hangulatot tovább rontják Donald Trump újabb vámfenyegetései, amelyek ismét a globális kereskedelmi feszültségek erősödésének kockázatát vetítik előre, miközben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások sem mutatnak érdemi előrelépést. A geopolitikai bizonytalanság és a technológiai szektor gyengélkedése együttesen kockázatkerülő üzemmódba kapcsolta a befektetőket.
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
Moszkva továbbra is kész a kétoldalú párbeszédre, beleértve a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos kérdések rendezését is.
Israel and Lebanon agree to implement ceasefire if Hezbollah stops attacks
The countries reject "any attempt, by any state or non-state actor, to hold Lebanon's future hostage", the US State Department says.