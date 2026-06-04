Egy mondattal üzent minden magyarnak Magyar Péter

Elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, miután egyszerre több kockázati tényező is nyomás alá helyezte a részvénypiacokat. Az elmúlt hónapok sztárjainak számító technológiai és chipgyártó vállalatok részvényeiben profitrealizálás indult meg, ami az AI-hoz kapcsolódó papírok széles körében eladási hullámot indított el. A befektetői hangulatot tovább rontják Donald Trump újabb vámfenyegetései, amelyek ismét a globális kereskedelmi feszültségek erősödésének kockázatát vetítik előre, miközben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások sem mutatnak érdemi előrelépést. A geopolitikai bizonytalanság és a technológiai szektor gyengélkedése együttesen kockázatkerülő üzemmódba kapcsolta a befektetőket.