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Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány elsõ, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép elõtt 2026. május 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Egy mondattal üzent minden magyarnak Magyar Péter

Infostart / MTI
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Isten áldjon minden magyart a nemzeti összetartozás napján – írta a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

„Örülök, hogy a jövőben a kárpátaljai honfitársaink is visszanyerik a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogaikat” – fogalmazott Magyar Péter.

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Kezdőlap    Kultúra    Egy mondattal üzent minden magyarnak Magyar Péter

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Kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak a befektetők

Kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak a befektetők

Elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, miután egyszerre több kockázati tényező is nyomás alá helyezte a részvénypiacokat. Az elmúlt hónapok sztárjainak számító technológiai és chipgyártó vállalatok részvényeiben profitrealizálás indult meg, ami az AI-hoz kapcsolódó papírok széles körében eladási hullámot indított el. A befektetői hangulatot tovább rontják Donald Trump újabb vámfenyegetései, amelyek ismét a globális kereskedelmi feszültségek erősödésének kockázatát vetítik előre, miközben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások sem mutatnak érdemi előrelépést. A geopolitikai bizonytalanság és a technológiai szektor gyengélkedése együttesen kockázatkerülő üzemmódba kapcsolta a befektetőket.

Penzcentrum.hu
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Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok

Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok

Moszkva továbbra is kész a kétoldalú párbeszédre, beleértve a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos kérdések rendezését is.

BBC
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