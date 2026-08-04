Szépet kaszáltak az olajvállalatok az iráni háborún

A BP finomítói és olajkereskedelmi divíziójának robbanásszerű növekedése miatt az amerikai olajcég az elmúlt négy év legerősebb negyedévét tudhatja maga mögött: nyeresége éves alapon megduplázódott, és 5,73 milliárd dollárra nőtt, szemben az elemzők által várt 5 milliárd dollár helyet – írja a Bloomberg jelentése nyomán a hvg.hu.

Szintén remek negyedévet zárt a Shell és az Exxon: míg az előbbi 130 százalékkal, 4,3-ról 9,8 milliárd dollárra növelte adózott eredményét, az utóbbi a tavalyi 7 milliárd után idén már 14 milliárd dollárral gazdagodott a második negyedév során.

A szaúdi állami olajcégnek, az Aramco-nak sem lehet oka panaszra: a második negyedévben 33,4 milliárd dolláros nyereséget értek el, ami 33 százalékos emelkedést jelent éves alapon, és jócskán meghaladja a korábbi elemzői várakozásokat.

Az olajvállalatok leginkább az Egyesült Államok és Izrael által márciusban Irán ellen indított offenzíva miatt emelkedő olajárakon kaszáltak nagyot, mivel a rezsim lezárta a világ olajkereskedelmének 20 százaléka számára útvonalat biztosító Hormuzi-szorost. A hónapok óta tartó ellátási zavarok hatására a kőolaj hordónkénti ára a háború előtti 65-70 dolláros szint másfélszeresét is elérte, és jelenleg is közel 20 dollárral többet kérnek egy hordó Brent típusú olajért, mint március előtt.