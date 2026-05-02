Budapesten koncertezik ma este Eric Clapton

Németh Róbert zenei szakíró az InfoRádióban korábban elmondta: a művész az 1960-as évek végén Angliában indult, rhythm and blues alapú rockzenei vonal egyik kulcsfigurája, aki pályafutása során a Cream tagjaként, majd szólóban – többek között a pop-rock stílusú Journeyman albummal – is meghatározóvá vált. A szakértő szerint Clapton munkásságának legfontosabb dimenziója a gitárjáték és az előadóművészet; olyan emblematikus dalok fűződnek a nevéhez, mint a Layla, a Wonderful Tonight, a Pretending vagy a Bad Love.

A zenész jelentőségét jelzi, hogy ő az egyetlen művész, akit háromszor is beiktattak a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Németh Róbert hangsúlyozta: bár Claptonnak voltak politikai botrányai is, rockzenészként egy korszak ünnepelt és emblematikus figurája maradt.

A szakíró rámutatott: a 80 éves művész aktív jelenléte különleges lehetőség a közönség számára, hiszen generációjának számos tagja már nincs az élők sorában. Noha ebben az életkorban a turnézás már fizikailag is megterhelő, Clapton kortársai közül – a Rolling Stoneshoz hasonlóan – még ma is a koncertszínpadok rendszeres fellépője.