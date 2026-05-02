INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Toronto, 2017. szeptember 11.Eric Clapton Grammy-díjas angol zenész a főszereplésével készült Eric Clapton: Life In 12 Bars című dokumentumfilmről tartott sajtótájékoztatón a 42. Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon 2017. szeptember 11-én. A filmes seregszemlét idén szeptember 7. és 17. között rendezik a kanadai nagyvárosban. (MTI/EPA/Warren Toda)
Nyitókép: MTI/EPA/Warren Toda

Budapesten koncertezik ma este Eric Clapton

Húsz év elteltével ma este adja második budapesti koncertjét az MVM Dome-ban a többszörös Grammy-díjas brit gitáros-énekes, Eric Clapton.

Németh Róbert zenei szakíró az InfoRádióban korábban elmondta: a művész az 1960-as évek végén Angliában indult, rhythm and blues alapú rockzenei vonal egyik kulcsfigurája, aki pályafutása során a Cream tagjaként, majd szólóban – többek között a pop-rock stílusú Journeyman albummal – is meghatározóvá vált. A szakértő szerint Clapton munkásságának legfontosabb dimenziója a gitárjáték és az előadóművészet; olyan emblematikus dalok fűződnek a nevéhez, mint a Layla, a Wonderful Tonight, a Pretending vagy a Bad Love.

A zenész jelentőségét jelzi, hogy ő az egyetlen művész, akit háromszor is beiktattak a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Németh Róbert hangsúlyozta: bár Claptonnak voltak politikai botrányai is, rockzenészként egy korszak ünnepelt és emblematikus figurája maradt.

A szakíró rámutatott: a 80 éves művész aktív jelenléte különleges lehetőség a közönség számára, hiszen generációjának számos tagja már nincs az élők sorában. Noha ebben az életkorban a turnézás már fizikailag is megterhelő, Clapton kortársai közül – a Rolling Stoneshoz hasonlóan – még ma is a koncertszínpadok rendszeres fellépője.

Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Hiába léptek az olajnagyhatalmak, bekövetkezett a legrosszabb: drámai beszakadást hoztak a fegyveres konfliktusok

Brutális bántalmazásáról vallott a 24.hu főszerkesztője: &quot;12 órát töltöttem a traumatológián&quot;

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

