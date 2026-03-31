Céline Dion visszatér a színpadra

„Idén meg fogom kapni életem legjobb ajándékát. Szerencsém lesz elmenni hozzátok és újra énekelni nektek" – mondta az Instagramon és a francia országos televíziókban közzétett videóüzenetben az 58. születésnapját ünneplő énekesnő.

„Nagyon boldog vagyok. Jól érzem magam, erősnek, szuper izgatottnak, nyilvánvalóan egy kicsit idegesnek is, de legfőképpen, annyira hálás vagyok mindannyiótoknak. Tényleg nagyon várom, hogy újra láthassalak titeket" – tette hozzá a sztár.

Céline Dion szeptember 12. és október 14. között heti két koncertet fog adni szerdánként és szombaton, összesen tízet, Európa legnagyobb fedett helyszínén, a 40 ezer férfőhelyes La Défense Arénában.

A jegyvásárlás regisztrációhoz kötött, s a bejelentést követően meg is kezdődött. Április 7-től kezdődően elővételi jegyeket lehet vásárolni, a jegyek általános árusítása pedig április 10-én kezdődik. A quebeci sztár 2020 márciusa óta nem lépett színpadra, Courage World Tour című koncertkörútját a koronavírus-világjárvány miatt szakította félbe, majd három évvel később tudatta, hogy egy "ritka neurológiai betegségben szenved".

A kezelése időszakában a francia anyanyelvű énekesnő egyetlen kivételt tett: a 2024-es párizsi olimpiai játékok megnyitó ünnepsége az ő fellépésével zárult, amikor Edith Piaf Himnusz a szerelemhez című dalát elénekelte az Eiffel-toronyból.

Színpadi visszatérésének bejelentése egy hete kezdődött el Párizsban egy rejtélyes reklámkampánnyal:

utcai hirdetőoszlopokon Céline Dion legnagyobb francia nyelvű slágereinek címei jelentek meg, mint például "S'il suffisait d'aimer" vagy "Pour que tu m'aimes encore".

Ezt követően a francia sajtóban és az énekesnő közösségi oldalain is egyre több utalás történt arra, hogy Céline Dion hamarosan visszatérhet a színpadra, mégpedig Párizsban, ahol nem titok, hogy a díva menedzsmentje régóta megfelelő rezidenciát keres számára az ősz folyamán.

A francia közmédia hétfőn a közösségi médiában közzétett hirdetésben arra hívta fel nézői figyelmét, hogy a France2 köztévében este 9 óra 5 perckor fontos bejelentés várható. A megjelölt időpontban a fényjátékban úszó Eiffel-tornyon a "Céline Dion", "Párizs" és "Készen állok" feliratok villogtak különböző nyelveken. Céline Dion csaknem négy évtizede tartó karrierje során mintegy 250 millió albumot adott el, World Music Awardot, Billboard Music Awardot, öt Grammy-díjat, valamint számos egyéb zenei díjat, elismerést kapott. Las Vegasban több mint tíz év alatt 1100 koncertet adott mintegy 4,5 millió néző előtt.