ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.45
usd:
336.98
bux:
0
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Céline Dion kanadai énekesnő Daniel Roseberry amerikai tervezőnek a Schiaparelli olasz divatház számára készített 2019-es őszi-téli női haute couture kollekciója bemutatóján a párizsi divathéten 2019. július 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Céline Dion visszatér a színpadra

Infostart / MTI

A kanadai énekesnő bejelentette, hogy hat év után újból fellép és ősszel tíz koncertet ad Párizsban.

„Idén meg fogom kapni életem legjobb ajándékát. Szerencsém lesz elmenni hozzátok és újra énekelni nektek" – mondta az Instagramon és a francia országos televíziókban közzétett videóüzenetben az 58. születésnapját ünneplő énekesnő.

„Nagyon boldog vagyok. Jól érzem magam, erősnek, szuper izgatottnak, nyilvánvalóan egy kicsit idegesnek is, de legfőképpen, annyira hálás vagyok mindannyiótoknak. Tényleg nagyon várom, hogy újra láthassalak titeket" – tette hozzá a sztár.

Céline Dion szeptember 12. és október 14. között heti két koncertet fog adni szerdánként és szombaton, összesen tízet, Európa legnagyobb fedett helyszínén, a 40 ezer férfőhelyes La Défense Arénában.

A jegyvásárlás regisztrációhoz kötött, s a bejelentést követően meg is kezdődött. Április 7-től kezdődően elővételi jegyeket lehet vásárolni, a jegyek általános árusítása pedig április 10-én kezdődik. A quebeci sztár 2020 márciusa óta nem lépett színpadra, Courage World Tour című koncertkörútját a koronavírus-világjárvány miatt szakította félbe, majd három évvel később tudatta, hogy egy "ritka neurológiai betegségben szenved".

A kezelése időszakában a francia anyanyelvű énekesnő egyetlen kivételt tett: a 2024-es párizsi olimpiai játékok megnyitó ünnepsége az ő fellépésével zárult, amikor Edith Piaf Himnusz a szerelemhez című dalát elénekelte az Eiffel-toronyból.

Színpadi visszatérésének bejelentése egy hete kezdődött el Párizsban egy rejtélyes reklámkampánnyal:

utcai hirdetőoszlopokon Céline Dion legnagyobb francia nyelvű slágereinek címei jelentek meg, mint például "S'il suffisait d'aimer" vagy "Pour que tu m'aimes encore".

Ezt követően a francia sajtóban és az énekesnő közösségi oldalain is egyre több utalás történt arra, hogy Céline Dion hamarosan visszatérhet a színpadra, mégpedig Párizsban, ahol nem titok, hogy a díva menedzsmentje régóta megfelelő rezidenciát keres számára az ősz folyamán.

A francia közmédia hétfőn a közösségi médiában közzétett hirdetésben arra hívta fel nézői figyelmét, hogy a France2 köztévében este 9 óra 5 perckor fontos bejelentés várható. A megjelölt időpontban a fényjátékban úszó Eiffel-tornyon a "Céline Dion", "Párizs" és "Készen állok" feliratok villogtak különböző nyelveken. Céline Dion csaknem négy évtizede tartó karrierje során mintegy 250 millió albumot adott el, World Music Awardot, Billboard Music Awardot, öt Grammy-díjat, valamint számos egyéb zenei díjat, elismerést kapott. Las Vegasban több mint tíz év alatt 1100 koncertet adott mintegy 4,5 millió néző előtt.

Kezdőlap    Kultúra    Céline Dion visszatér a színpadra

párizs

koncert

celine dion

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×