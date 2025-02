Herendi Gábor a Futni mentem sikeréről: hasonlót élek át, mint a Valami Amerika berobbanásakor

A Futni mentem a mozis nézettségi adatokban megelőzte az 1997-es A miniszter félrelép című filmet, ezzel Herendi Gábor alkotása lett a legnépszerűbb magyar mozifilm a rendszerváltás óta. A tavaly novemberben bemutatott romantikus vígjátékot már több mint 663 ezer néző látta. A film február 13-tól már a Netflixen is elérhető lesz.

A Futni mentem az elmúlt három évtized legnézettebb cseh filmjének, a 2019-ben bemutatott Nők, ha futnak című alkotásnak a magyar változata, de Herendi Gábor rendező és stábja igyekezett minél színesebb és fordulatosabb történetet elmesélni, így nagyon sok a saját ötlet a filmben. Az eredeti filmet Csehországban több mint egymillióan látták a mozikban, és a Futni mentem is kiemelkedő számokat hoz, szépen lassan felzárkózik Martin Horsky alkotásához. Herendi Gábor az InfoRádióban úgy fogalmazott, Csehországban azért sokkal jobban szeretik a hazai filmeket az emberek, ezért a milliós nézettségek egyáltalán nem ritkák. Nálunk a rendszerváltás után nem volt példa ekkora érdeklődésre, de a Balázs Béla-díjas rendező szerint

nagyon jó megtapasztalni, hogy az elmúlt hetekben „előbújtak a magyar mozinézők, és elkezdték szeretni a magyar filmeket”.

Kiemelte, hogy már hetek óta három magyar alkotás vezeti a mozis toplistát, ilyen pedig nagyon régen történt legutóbb. A Futni mentem mögött a Hogyan tudnék élni nélküled? című musical és a Véletlenül írtam egy könyvet című ifjúsági film őrzi dobogós helyét huzamosabb ideje.

Herendi Gábor nem gondolja azt, hogy a rendkívül népszerű három magyar film konkurenciája lenne egymásnak, inkább ennek ellenkezőjeként azt tapasztalja, hogy húzzák magukkal a másikat. Mint fogalmazott, ha a közönség megnéz egy magyar filmet, és pozitív gondolatokkal, érzésekkel távozik a moziból, akkor inspirációt kap arra, hogy tekintsen meg egy másik magyar alkotást is. Szerinte a Demjén-slágerek alapján készült film és a Futni mentem egymást segítik, és ennek tudható be, hogy mindkét film ilyen nagy nézőszámokat produkál. Bízik benne, hogy a Véletlenül írtam egy könyvet is még nagyobb lendületet kap, ennek a jelei már látszódnak is, „szépen szedi a nézőit”. Herendi Gábor azt gondolja, ez már tendenciának tekinthető, ami nagyon jót tesz a magyar filmgyártásnak.

A rendező szerint nagy nézőszámot leginkább vígjátékkal lehet elérni itthon, és a három említett film egyebek mellett annak is köszönheti sikerét, hogy bőven van benne mulatságos, meghökkentő jelenet. A művészfilmek általában kevesebb nézőt vonzanak, de Herendi Gábor megemlítette Szimler Bálint Fekete pont című drámáját, amely szerinte „nem egy könnyű film”, mégis óriási sikere van, hiszen sokan megnézik, illetve nemzetközi díjat is kapott. A Balázs Béla-díjas rendező úgy véli, minden elismerést megérdemel a Fekete pont, és a 120 ezer körüli mozis nézettség is kiemelkedő szám ebben a műfajban.

Herendi Gábor az első nagy sikerét a 2002-ben bemutatott Valami Amerikával érte el, ami aztán trilógiává bővült, és mindegyik rész nagyon népszerű lett. A rendező hasonló sikert élhet át most a Futni mentemmel, és megerősítette, hogy az érzés sem sokban különbözik. Mint mondta,

talán a mostani érzésnek „még nagyobb a lángja”, mert váratlanul érte ez a fogadtatás.

Büszke arra, hogy a filmet nagyon szereti a közönség, és a szakmai berkekben is elismerően nyilatkoznak róla. Hozzátette: rengeteg munkát tettek bele ebbe a filmbe, sokat kellett küzdeni azért, hogy leforgathassák és azért, hogy egyáltalán megvalósulhasson, de úgy véli, megérte minden perce a nehézségeknek, mert a visszajelzések nagyon pozitívak.

A Futni mentem állami támogatás nélkül és mindössze 20 nap alatt készült. A rendező elmondta: mivel nem tudtak szerezni pályázati pénzt, nagyon alacsonyan kellett tartani a költségvetést, és egyebek mellett azzal tudtak sokat spórolni, hogy egy nap alatt rengeteg jelenetet felvettek. Bravúrosnak tartja, hogy kevesebb mint három hét alatt leforgatták a filmet, ami szerinte elsősorban a profi stábtagok és színészek érdeme.

Herendi Gábor arra is nagyon büszke, hogy a Netflix megvette a filmet, mert ezzel még több nézőhöz eljuthat majd a Futni mentem. Mint mondta, egy egyszeri összeget kaptak az értékesítésnél, de természetesen éltek a lehetőséggel, mert minden olyan forrást megragadnak, ami valamennyire enyhíti az anyagi nehézségeiket. Nagyobb és hosszabb távú hozadéka nem lesz a Netflixen való jelenlétnek, hiszen a streamingszolgáltató a filmek esetében egyszeri megvásárlásokat bonyolít le.