ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.99
usd:
329.65
bux:
99290.14
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: NFI/YouTube

Négy évtizedes rekordot döntött meg a Hogyan tudnék élni nélküled?

Infostart / MTI

A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült Hogyan tudnék élni nélküled? című film hazai nézettsége átlépte az egymillió főt a mozikban, amire utoljára négy évtizede, 1986-ban volt példa a Szerelem első vérig című ifjúsági film esetében.

A Demjén Ferenc-slágerekre épülő, Kirády Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjáték már 41 hete a 10 legnézettebb film közt szerepel, hazai bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot – olvasható az NFI hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írták, a Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotás második részének forgatása már zajlik, melynek fő helyszíne ismét a Balaton-part lesz, ahol a történet szerint a régi barátok egy esküvőre készülődnek, amit különböző bonyodalmak és félreértések öveznek. A 2026-ban a hazai mozikba kerülő film zenéjéről újra Demjén Ferenc csapata: Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője gondoskodik - tették hozzá.

"Filmtörténetet írunk, visszacsábítottuk a közönséget a magyar filmekhez. Hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas a magyar filmek piaci részesedése, ami minden magyar filmes büszkesége" - idézi a közlemény Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, a Nemzeti Filmintézet elnökét, aki szerint követendő példa a Hogyan tudnék élni nélküled? sikeréhez vezető út, mivel az alkotók az NFI által elérhetővé tett forrásokat már az előkészítéstől teljes körűen ki tudták használni, legyen szó a gyártás vagy a marketing finanszírozásáról.

"Mindemellé jelentős külső erőforrásokat, támogatókat is mozgósítottak a siker érdekében. Remélem, hogy az eredmény sok filmest inspirál arra, hogy megtalálja és elmesélje azokat a közös történeteinket, melyek minőségi szórakozást kínálnak a nézőknek" - tette hozzá Káel Csaba.

"Beigazolódott az elgondolásunk, hogy a streaming térfoglalása és a tévé népszerűsége ellenére, ha egy olyan filmet csinálunk, ami tényleg megszólítja a nézőket, akkor be fognak ülni a moziba és meg fogják nézni, akár nem csak egyszer" - idézi az összegzés Kirády Attila producert.

Mint a közleményben felidézték, Magyarországon utoljára az 1986-ban bemutatott Szerelem első vérig című film - melynek főcímdalát Demjén Ferenc énekelte - hazai mozinézettsége haladta meg az egymilliót.

Kiemelték: a tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban. A nézettségi rekord mellé bevételi rekord is társult: csak a magyarországi mozijegyeladásból befolyt bevétel több mint 2,2 milliárd forint (forrás: Filmforgalmazók Egyesülete). Ezzel a teljes magyar piacon - a hollywoodi filmeket is beleértve - az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el az Avatar: A víz útja című alkotás után - tették hozzá.

A Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca, Marics Peti, Kovács Harmat és Kirády Marcell főszereplésével készült vígjátékra Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában és Romániában összesen mintegy kétszázezren voltak kíváncsiak. Romániában az elmúlt évtizedek legnézettebb magyar filmje lett - áll az összegzésben.

Kezdőlap    Kultúra    Négy évtizedes rekordot döntött meg a Hogyan tudnék élni nélküled?

film

mozi

goda krisztina

nézettség

demjén ferenc

nemzeti filmintézet

orosz dénes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
F1-es szakíró: Verstappen megint begyűjtötte a lepattanót, akár háromesélyessé is teheti a vb-versenyt

F1-es szakíró: Verstappen megint begyűjtötte a lepattanót, akár háromesélyessé is teheti a vb-versenyt
Az Azeri Nagydíjon aratott győzelem után a négyszeres világbajnok szurkolói nagyon elkezdtek reménykedni, és már számolgatják, mi kell ahhoz, hogy kedvencük beérje Oscar Piastrit. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, Lando Norris megint nem tudta kihasználni csapattársa hibáját, pedig most megvolt a lehetőség arra, hogy csökkentse hátrányát vele szemben az összetettben.
Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Két héttel a parlamenti választások előtt feszült a politikai helyzet Csehországban. A kampány hajrájába lépve a pártok egyre erősebben próbálják megszólítani a választókat, és közben meglepő fordulatok is történnek. Az egyik legnagyobb visszhangot Miloš Zeman volt államfő bejelentése váltotta ki: hosszú éveken át Andrej Babiš mozgalmának, az ANO-nak volt támogatója, most azonban a Stačilo! nevű új formációra fog szavazni.
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot ralizott az Nvidia, pluszban zártak a főbb részvény-indexek

Nagyot ralizott az Nvidia, pluszban zártak a főbb részvény-indexek

Az ázsiai tőzsdéken többnyire esés volt megfigyelhető hétfő reggel, ezt követően azonban jó hangulatban indult a kereskedés Európában, de délutánra elfogyott a lendület. Különösen a német tőzsde telejsített rosszul, az autóipar mélyülő válságának következtében. Idehaza sem volt jó a hangulat elsősorban a Mol esése miatt, de a Masterplast árfolyama kilőtt a reggeli órákban, miután a vállalat egy 18 milliárd forintos szerződést kötött az MVM-el. Az amerikai tőzsdéken az Nvidiában van ma nagy sztori: ralizni kezdett az AI-óriás részvénye, miután 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pedagógus eskü szövege: ilyen esküt kell tennie a magyar tanároknak, ha tanítani akarnak

Pedagógus eskü szövege: ilyen esküt kell tennie a magyar tanároknak, ha tanítani akarnak

2024. május 31. után Magyarországon csak azok a pedagógusok tölthetnek be pedagógusi munkakört, akik a szakképzettségük vagy szakképesítésük megszerzését követően esküt tettek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We can no longer wait': France joins wave of countries recognising Palestinian state

'We can no longer wait': France joins wave of countries recognising Palestinian state

President Emmanuel Macron, speaking at meeting a the UN, says the move is necessary to secure peace.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 22:14
Visszatért a Gault&Millau! – A magyar gasztronómia kiválóságait díjazták
2025. szeptember 22. 19:26
Hunyadi megint győzött
×
×
×
×