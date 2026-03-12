Megmenekülhet a Hősök tere ikonikus szobra – képek

„Magyarország talán legismertebb műemléke, a Hősök terén, 36 méter magasan álló Gábriel arkangyal szobra, ami immáron 1901 óta vigyáz Budapestre. Csakhogy a 125 év alatt az időjárás alaposan tönkretette a Zala György által tervezett ikonikus műalkotást – magyarázta Gyorgyevics Benedek.

Mint mondta az Eucharisztikus Világtalálkozó alkalmával megvizsgálták a szobor állapotát, és akkor derült ki, hogy azonnali beavatkozásra van szükség. A műalkotást ugyanis akkor akár életveszélyesnek is lehetett volna nyilvánítani. A restaurátorok végül úgy döntöttek, hogy csak úgy lehet helyreállítani, ha leemelik a szobrot a hatalmas oszlop tetejéről.

Sajnos csak szakműhelyben lehet helyreállítani Gábriel Arkangyal szobrát (Forrás: Liget Budapest)

„Önmagában már a szobor megmozdítása és a leemelése is mérnöki bravúr, ami 2024 második felében meg is történt. Azóta a legmodernebb technológiák segítségével átvizsgálták a szobrot. Kiderült, hogy bár még annál is rosszabb állapotban van, mint azt korábban feltételezték, de szerencsére nem kell újraönteni. Az eredeti szobrot restaurálják és majd az fog visszakerülni a korinthoszi oszlopfőre 2026 év végén” – közölte a Városligeti Zrt. vezérigazgatója.

Ugyanakkor a talapzatként szolgáló oszlop is alapos felújításra szorul – folytatta Gyorgyevics Benedek. A Műegyetem szakemberei szerint az eltelt 125 év alatt komoly eróziót okozott, több helyen is beszivárgott a csapadékvíz. Egyelőre úgy tűnik, hogy a helyreállítást a helyszínen is el lehet végezni.

A Gábriel Arkangyalt a magasba emelő oszlopot is alaposan fel kell újítani (Forrás: Liget Budapest)

A vezérigazgató igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a restaurálás után a szobor és az oszlop is pontosan úgy fog majd kinézni, mint 1901. október 24-én, amikor felállították a Hősök tere kellős közepére. Gyorgyevics Benedek azt javasolta, hogy aki részletesebben kíváncsi akár a szobor történetére, akár a pontos kinézetére, érdekli a helyreállítás, annak érdemes ellátogatnia a Néprajzi Múzeumban látható ingyenes, időszaki kiállításra.