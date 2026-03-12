ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök Gergely
Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója beszédet mond a Solti Nemzetközi Karmesterversenyrõl tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a Müpában 2025. október 21-én. A Müpa és a közmédia által közösen életre hívott karmesterversenyt 2026 októberében rendezik meg.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Ismét keresik a jövő nagy dirigenseit – már több mint 30 országból jelentkeztek a Solti Nemzetközi Karmesterversenyre

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A szervezők a jelentkezési anyagokat online várják március 20-ig, majd kezdődnek az előválogatások. A nyilvános fordulókat (elődöntő, középdöntő, döntő) októberben rendezik Pécsett és Budapesten. Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: az Egyesült Államokból, Hongkongból, Izraelből, Kínából és Tunéziából is jelentkeztek már a versenyre, amely szerinte azért bír nagy jelentőséggel az előadóművészetben, mert felhívja a figyelmet az újabb tehetségekre.

Március 20-ig jelentkezhetnek a legtehetségesebb feltörekvő dirigensek a Müpa és a közmédia közös szervezésű Solti Nemzetközi Karmesterversenyére. A háromfordulós megmérettetésre – amelyet 2026. október 1-je és 10-e között rendeznek Pécsett és Budapesten – eddig hat kontinensről és több mint harminc országból jelezték részvételi szándékukat. A verseny védnöke a világhírű Kobajasi Kenicsiró, a Magyar Televízió első, 1974-es Nemzetközi Karmesterversenyének győztese, a magyar kultúra követe.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója az InfoRádióban azt mondta, a jelentkezőknek videófelvételt kell beküldeniük korábbi vezényléseikről, és az előzsűri ezen felvételek alapján választja ki azokat, akik a követelményeknek megfelelve továbbjuthatnak a nyilvános elődöntőbe, ahol már csak 24-en lesznek versenyben. Az előválogatás időszaka március 21-től június 14-ig tart. Van korhatári megjelölés is: 18 és 35 év közötti karmesterek jelentkezését várják. A kiválasztottak Magyarország legkiválóbb akusztikájú koncerttermeiben, vezető hazai szimfonikus zenekarok élén bizonyíthatnak majd a szakma legelismertebb képviselői előtt.

Káel Csaba tájékoztatása szerint a világ különböző pontjairól már mintegy 90-en jelentkeztek. Az Egyesült Államokból, Hongkongból, Izraelből, Kínából és Tunéziából is befutott jelentkezés dirigensektől. Szintén közelít a százhoz azoknak a száma, akik már beregisztrálták magukat. A Müpa vezérigazgatója jelezte: közeleg a jelentkezési anyagok online leadási határideje, de arra számít, hogy még sokan fognak élni a lehetőséggel március 20-ig.

Azt gondolja, a nemzetközi versenyek azért bírnak nagy jelentőséggel az előadóművészetben, mert felhívják a figyelmet sok-sok tehetségre. Nem csak az első helyezettek tudása rendkívüli, a dobogósok is bizonyították már nem egyszer, hogy sokra hivatottak. Káel Csaba szerint a Solti Nemzetközi Karmesterverseny különlegességét az adja, hogy nem csak a szűkebb szakmai környezet képviselői figyelik és zsűrizik a produktumokat, hiszen a magyar közmédia tagja az Európai Műsorsugárzók Uniójának (EBU) és az ázsiai közszolgálati televíziók szövetségének is, az MTVA pedig kiajánlja majd ezt a karmesterversenyt ezeknek a társaságoknak, illetve a hozzájuk tartozó médiumoknak.

Ahogy a Müpa vezérigazgatója fogalmazott, itthon már nem kell bemutatni a Solti Nemzetközi Karmesterversenyt, amely egyre népszerűbb Magyarországon, de

azt szeretnék, ha külföldön is minél többen követnék a tehetségek kibontakozását.

Az előválogatás után következnek a nyilvános fordulók. Az elődöntő Pécsett, a Kodály Központ hangversenytermében lesz október 1. és 4. között. A 24 versenyzőnek két darabot kell elvezényelnie, méghozzá Igor Stravinsky, Dohnányi Ernő, Kodály Zoltán és Bartók Béla műveinek részleteit. A fellépés előtt sorshúzással dől el, hogy ki melyik darabot dirigálja. A középdöntőt október 5–6-án rendezik a budapesti Zeneakadémia nagytermében, a közreműködő együttes pedig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara lesz. Ott már csak 10 versenyző lesz érdekelt, akiknek három mű, illetve műrészlet dirigálása lesz a feladata a következő sorrendben: egy Mozart-ária, egy Puccini-ária és egy kortárs darab.

Káel Csaba szerint „izgalmas televíziós formátumban” lehet majd végigkövetni, hogy kik jutnak be a döntőbe, ami a legnagyobb attrakció lesz, ráadásul

a nézők szavazatai alapján átadnak majd egy közönségdíjat is: a kedvenc fiatal karmester 3 ezer eurós pénzdíjazásban részesül.

A döntőt október 9-én tartják a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál részeként a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A döntőbe jutó négy karmesternek 2-2 mű vezénylése lesz a feladata. A forduló versenydarabjai között Verdi, Muszorgszkij, Dukas és J. Strauss, valamint négy magyar szerző – Liszt, Dohnányi, Kodály és Bartók – művei találhatók. A díjátadó gálát október 10-én rendezik, akkor a Nemzeti Filharmonikus Zenekar lesz a közreműködő együttes.

Káel Csaba szerint azért is különleges a Solti Nemzetközi Karmesterverseny, mert a rendezvénynek köszönhetően bemutathatják a közönségnek a pécsi Kodály Központ hangversenytermét, a budapesti Zeneakadémia nagytermét és a Müpát is, amelyek az ország legszebb és legkiválóbb akusztikájú koncerttermei.

A Müpa vezérigazgatója kiemelte: az említett hangversenytermekben már eddig is fantasztikus előadók léptek fel és nagyszerű koncerteket láthatott a közönség, a Solti Nemzetközi Karmesterverseny pedig rangjával jól beleillik ebbe a sorba. Külön megemlítette a Zeneakadámiát, ahol Liszt Ferenc szellemiségén túl a XX. század első felében a legkiválóbb karmesterek kaptak oktatást, és „innen repültek ki a nemzetközi kulturális és komolyzenei életbe”.

(A nyitóképen: Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója beszédet mond a Solti Nemzetközi Karmesterversenyről tartott sajtótájékoztatón a Müpában, 2025. október 21-én.)

