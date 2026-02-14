ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Nemzet Művésze címmel idén kitüntetett Maurer Dóra Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas grafikus, festőművész, filmkészítő a budapesti műtermében 2021. október 19-én.
Nyitókép: MTI/Cseke Csilla

Elhunyt Maurer Dóra, a nemzet művésze

Infostart / MTI

Életének 89. évében szombat hajnalban elhunyt Maurer Dóra, a Széchenyi Akadémia elnöke, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas képzőművész – közölte a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA).

Életének 89. évében szombat hajnalban elhunyt Maurer Dóra, a Széchenyi Akadémia elnöke, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas képzőművész – közölte a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA).

Maurer Dóra Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas grafikus, festőművész és filmkészítő, a nemzet művésze 1961-ben kapott diplomát a Képzőművészeti Főiskolán, Hincz Gyula és Ék Sándor tanítványaként.

1990-től a Képzőművészeti Főiskola docense, 2003 óta egyetemi tanára, 1999 és 2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt.

1993-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia levelező, 1998 óta rendes tagja, 2017-től az Akadémia elnöke.

Munkáit bemutatták egyebek között Grazban, Utrechtben, Zágrábban, Bécsben, Stockholmban, Pozsonyban, Nürnbergben, Stuttgartban, Londonban, a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban, Budapesten az Ernst Múzeumban és a Ludwig Múzeumban.

Rövidfilmeket is készített.

2017-ben Nyomhagyás – Nyomtatás címmel nyílt kiállítása a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.

2023-ban A struktúra tematizálása címmel rendeztek kiállítás a műveiből a balatonfüredi Vaszary Galériában.

Művészetét 1995-ben Munkácsy Mihály-díjjal, 1997-ben a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének díjával, 2000-ben a Soros-alapítvány képzőművészeti díjával, 2001-ben pedig Pro Cultura Urbis-díjjal ismerték el.

2003-ban Kossuth-díjat kapott nemzetközileg is elismert alkotásaiért és kiállításaiért, nagy jelentőségű művészi és pedagógiai munkásságáért. 2015-ben Hazám-díjjal tüntették ki. 2018-ban Prima díjat kapott. 2021-ben a Nemzet Művésze címmel tüntették ki.

Főbb művei az Időmérés, az Önkénytelen mozgások, a Hétpróba, az Inter-Images, a Quasi képek és installációk, a Szférikus munkák, a Fényelvtan a fotogramról és a Párhuzamos életművek.

Kezdőlap    Kultúra    Elhunyt Maurer Dóra, a nemzet művésze

elhunyt

képzőművészet

maurer dóra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jövő héten eldőlhet a háború sorsa: Trump emberei olyan tárgyalásra készülnek, amely mindent megváltoztathat

Jövő héten eldőlhet a háború sorsa: Trump emberei olyan tárgyalásra készülnek, amely mindent megváltoztathat

Háromoldalú tárgyalás lesz jövő héten Amerika, Ukrajna és Oroszrszág között, írja a Sky News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra hódít dédanyáink retro-receptje: ez ám az elronthatatlan last minute farsangi finomság

Újra hódít dédanyáink retro-receptje: ez ám az elronthatatlan last minute farsangi finomság

Ha unjuk a szalagos fánkot, itt az idő, hogy kipróbáljuk a herőcét! Ti kóstoltátok? Más néven forgács- vagy csörögefánk - így biztosan ismerősebb. Most nagyanyám receptjét hoztuk hozzá!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

In an extensive interview with Newsnight, the woman at the heart of France's biggest rape trial speaks about betrayal, healing and choosing the right path.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 15:53
Berlinale: Michelle Yeoh életműdíjat kapott színészi pályafutásáért
2026. február 13. 13:50
Új Quimby-dal érkezett
×
×
×
×