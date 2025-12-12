ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 12. péntek Gabriella
A zsidóság egyik legrégebbi jelképe, a menóra egy hétágú gyertyatartó, amely a Mózes által látott égő csipkebokrot szimbolizálja. Eredetileg a menóra olajlámpás volt, csak sokkal később, a gyertya feltalálása után vált gyertyatartóvá.
Nyitókép: Getty Images/tomertu

„Minden lehetséges” – Orbán Viktor köszöntötte a magyarországi zsidóságot

Infostart / MTI

Levélben köszöntötte a magyarországi zsidóságot Orbán Viktor miniszterelnök hanuka ünnepe alkalmából.

„Hanuka csodája már évezredek óta hirdeti azt a gyönyörű és reményteli igazságot, hogy a fény mindig legyőzi a sötétséget. Úgy gondolom, kevés sötétebb dolog van annál, mint amikor egy nép nem élhet szabadon, a saját szokásai és hagyományai szerint” – írta Orbán Viktor, hozzátéve: „a makkabeusok győzelme azonban arra emlékeztet bennünket, hogy azok számára, akik hisznek és bátran ragaszkodnak gyökereikhez, minden lehetséges”.

„Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem önöket a fény ünnepén, és azt kívánjam, hanuka idén minden zsidó közösség számára hozza el a békesség és boldogság korszakát itthon éppúgy, mint Európa többi országában és szerte az egész világon” – zárul Orbán Viktor ünnepi levele, melyet idén is a hazai zsidó szervezetek vezetőinek kézbesítettek, tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

