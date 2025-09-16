ARÉNA
2025. szeptember 16. kedd Edit
Bánfalvy Ágnes színész
Nyitókép: Facebook / Bánfalvy Ágnes

Eldőlt kik kapják az egyik legrangosabb hazai kulturális díjat

Infostart / MTI

Bánfalvy Ágnes színész és Háy János író veheti át a Szabó Magda-díjat október 11-én a MOM Kulturális Központ Szabó Magda-napján.

A magyar irodalom egyik legismertebb alakja, Szabó Magda emléke előtt különleges, tematikus nappal tiszteleg MOM Kulturális Központ - közölte a Juhász Anna Irodalmi Szalon. A Szabó Magda-nap célja, hogy az írónő gazdag életművét párbeszédbe hívja a ma olvasóival és közönségével.

A Szabó Magda-napon felolvasószínház és beszélgetés is várja az érdeklődőket, a szerző könyveit a Jaffa Kiadó, az életmű gondozója hozza el a programokra.

Az eseményen ünnepélyes keretek között adják át a Szabó Magda-díjat, amelyet az idén Bánfalvy Ágnes színész és Háy János író vehet át.

Bánfalvy Ágnes országos ismertségét Torma Piroska szerepe hozta meg, amelyet az Abigél tévéfilmsorozatban alakított. Színházi és filmes szerepei mellett pedagógiai munkájával, saját stúdiójának működtetésével, valamint tehetségek felkarolásával vált a magyar színművészet egyik meghatározó alakjává.

Háy János író, költő, drámaíró, a kortárs magyar irodalom egyik legeredetibb és legsokoldalúbb alkotója. Prózája, versei, drámái, esszéi egyszerre mutatnak mély társadalmi érzékenységet és erős személyes látásmódot.

A Szabó Magda-díjat 2023-ban alapította Szabó Magda jogörököse, Tasi Géza,

azzal a céllal, hogy évente olyan alkotókat ismerjenek el, akik munkásságukkal hozzájárulnak az írónő életművének életben tartásához és új kontextusokban való megszólaltatásához. A díjat minden évben két művésznek ítélik oda: egy írónak, valamint egy társművészeti ág képviselőjének. Tavaly Bereményi Géza író és Csikos Sándor színművész kapták az elismerést.

Szabó Magda, a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb hatású alkotója, Baumgarten-, Kossuth-, József Attila-, Déry Tibor- és Prima Primissima díjas író, költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Egyúttal a legtöbbet fordított magyar szerző is, akinek művei több mint negyven nyelven jelentek meg. Az ajtó című regénye felkerült a The New York Times sikerlistájára, és a világhírű Helen Mirren főszereplésével film is készült belőle. Generációk nőttek fel regényein és a legendás Abigél tévéjátékon.

Szabó Magda nemcsak műveivel, hanem személyiségével is maradandó hatást gyakorolt a magyar kultúrára.

Címképünkön Bánfalvy Ágnes

2025. szeptember 16. 16:09
Gyászol a magyar irodalmi élet
2025. szeptember 15. 18:30
Itthon a magyar sztárok a menők
