Cudar világot ígér az HBO a jelszómegosztásnál

A streaming- és játékdivízió vezetője, JB Perrette szerint a tesztidőszak lezárult, és a cég „erőteljesebb üzeneteket” fog küldeni, amelyek már nem csupán figyelmeztetések lesznek, hanem konkrét lépésekre kényszerítik a felhasználókat - olvasható a 24.hu-n.
Bár a kommunikáció első körben még megállítható, a cégvezető szerint hamarosan kötelező intézkedések jönnek.
A szigorítás teljes bevezetése 2026-ban várható, ami
valószínűleg Magyarországot is érinti majd.
Egyelőre nem tudni, mennyibe kerül majd egy extra fiók hozzáadása, de a becslések szerint ez az összeg 1200-1500 forint körül alakulhat. A cég az év utolsó negyedévében várja az első jelentős eredményeket a szigorításoktól.