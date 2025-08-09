ARÉNA
2025. augusztus 9. szombat Emőd
Nyitókép: Unsplash

Cudar világot ígér az HBO a jelszómegosztásnál

ELŐZMÉNYEK

A Netflix és a Disney+ után az HBO Max is hadat üzen a jelszómegosztóknak. A Warner Bros. Discovery bejelentése szerint szeptembertől szigorúbb intézkedéseket vezetnek be, miután a korábbi figyelmeztetések nem bizonyultak elég hatékonynak. A cél egyértelmű: a jogosulatlan felhasználóknak is fizetniük kell a szolgáltatásért.

A streaming- és játékdivízió vezetője, JB Perrette szerint a tesztidőszak lezárult, és a cég „erőteljesebb üzeneteket” fog küldeni, amelyek már nem csupán figyelmeztetések lesznek, hanem konkrét lépésekre kényszerítik a felhasználókat - olvasható a 24.hu-n.

Bár a kommunikáció első körben még megállítható, a cégvezető szerint hamarosan kötelező intézkedések jönnek.

A szigorítás teljes bevezetése 2026-ban várható, ami

valószínűleg Magyarországot is érinti majd.

Egyelőre nem tudni, mennyibe kerül majd egy extra fiók hozzáadása, de a becslések szerint ez az összeg 1200-1500 forint körül alakulhat. A cég az év utolsó negyedévében várja az első jelentős eredményeket a szigorításoktól.

