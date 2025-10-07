Újabb streamingszolgáltató emel árat – itt vannak az új tarifák

Megérkezett a múlt hónapban már belengetett drágulás az HBO Maxra – írja a player.hu. A cég már az ilyenkor szokásos tájékoztatásokat is kiküldte.

Az áremelés november 6-től érvényes, és ettől a naptól minden csomagot érint.

A Prémium új, 4590 forintos havidíja már közelít a Netflix 5090 forintos fullos csomagjának árához.

Itt vannak az új árak:

Standard havidíj: 2790 helyett 3490 forint

Prémium havidíj: 3890 helyett 4590 forint

Standard egész éves díj: 27 900 helyett 34 900 forint

Prémium egész éves díj: 38 900 helyett 45 900 forint

Az HBO közleménye a drágulást „a kínálat mennyiségi és minőségi növelése érdekében eszközölt fejlesztések és felvásárlások költségeivel” indokolja. Idén a legtöbb szolgáltató szintén árat emelt.