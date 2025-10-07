ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 7. kedd Amália
Watching movie stream service on tv. Video on demand subscription service and platform in television. Streaming series, films and shows online. Man using remote control. Person browsing mockup VOD.
Nyitókép: Tero Vesalainen/Getty Images

Újabb streamingszolgáltató emel árat – itt vannak az új tarifák

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Érdemes megnézni az e-mailjeinket, a legtöbb magyar ügyfélnek már kiküldte a levelet a szolgáltató.

Megérkezett a múlt hónapban már belengetett drágulás az HBO Maxra – írja a player.hu. A cég már az ilyenkor szokásos tájékoztatásokat is kiküldte.

Az áremelés november 6-től érvényes, és ettől a naptól minden csomagot érint.

A Prémium új, 4590 forintos havidíja már közelít a Netflix 5090 forintos fullos csomagjának árához.

Itt vannak az új árak:

  • Standard havidíj: 2790 helyett 3490 forint
  • Prémium havidíj: 3890 helyett 4590 forint
  • Standard egész éves díj: 27 900 helyett 34 900 forint
  • Prémium egész éves díj: 38 900 helyett 45 900 forint

Az HBO közleménye a drágulást „a kínálat mennyiségi és minőségi növelése érdekében eszközölt fejlesztések és felvásárlások költségeivel” indokolja. Idén a legtöbb szolgáltató szintén árat emelt.

×