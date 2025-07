40 helyszín, 3000 program – indul a Művészetek Völgye

Idén 40 helyszínen rendeznek kiállításokat, színházi, cirkuszi és táncelőadásokat, komoly- és könnyűzenei programokat a fesztivál keretében. A külföldi előadók közt Franz Ferdinand The Human Fear című új lemezét mutatja be, amelynek borítóját Maurer Dóra képzőművész képe ihlette, de fellép az Egyesült Királyságból Ben Ellis és a Marged, valamint színpadra áll az ukrán Postman is.

Új helyszínként jelenik meg idén a Roma Udvar, továbbá létrehoztak egy újabb színházi-kulturális központot is Buda Udvar néven, ahol a II. kerület sokszínű kultúrája mutatkozik majd be.

A Hobo klubban kilenc különböző koncert és József Attila-est is várja a látogatókat, míg délutánonként beszélgetéseket, találkozókat rendeznek a közönséggel. A kapolcsi Panoráma színpadon lép fel az Elefánt, a Carson Coma, Beton.Hofi, a Bagossy Brothers Company, a Quimby, a Bohemian Betyars, a Margaret Island, a Blahalouisiana és a Besh o droM. Koncertet ad az Ivan & The Parazol, az Irie Maffia, a 30Y és a Hiperkarma, a Punnany Massif, a Belga, az Aurevoir. és az Esti Kornél is.

A taliándörögdi nagyszínpad, a Lőtér x Közlekedési Múzeum fellépői között lesz a Duckshell, a Parno Graszt, Péterfy Bori & Love Band, Cserihanna, a Kiscsillag, Szabó Balázs Bandája, a Csaknekedkislány, Sisi, az Analog Balaton, Deva és a Honeybeast is.

A Világzene Udvar az idei évtől új partnerrel, a Magyar Zene Házával együttműködve várja a látogatókat. Taliándörögdön többek között a Kerekes Band, a Borbély & Dresch Quartet, a Góbé, Pál István „Szalonna” és bandája, a Cimbaliband, Ferenczi György és az 1ső Pesti rackák, valamint Palya Bea és zenekara lép fel.

A Cirque du Tókert nevet viselő vigántpetendi nagyszínpadon Hobo és Geszti Péter is születésnapi koncertet ad. Dés Lászlót, Für Anikót és Mácsai Pált, Koncz Zsuzsát, Zoránt és a Budapest Bárt is hallhatja majd a közönség, valamint meg lehet nézni a Rippel fivérek műsorát, vagy Frenák Pál és Simon István előadását is.

A fesztivál teljes programja itt érhető el.