A színházakban még mindig súlyos gondot okoz a koronavírus

A Katona József Színházban épp azon a napon volt egyszerre a legtöbb ember beteg a színházban, amikor a maszkviseléssel kapcsolatos enyhítés életbe lépett – mondta el Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója az InfoRádióban.

"Ez mi más, mint annak az élő cáfolata, hogy eljött a lazítás ideje. Ezt nem engedhettük meg magunknak, mert el kellett hagyni előadásokat, ez teljesen nyilvánvaló bizonyítéka volt annak, hogy óvatosnak kell lenni" – fogalmazott az igazgató.

"Az a furcsa helyzet állt elő, hogy nem is csak a színészeink lettek betegek, hanem a technikai személyzetből is többször olyanok, akik nélkül nem tud lemenni egy előadást. Volt olyan előadásunk is az elmúlt tíz napban, amelyen a színészek egytől egyig egészségesek voltak, de a technikai személyzet tagjai nem, sőt, egymás váltótársai is betegek lettek.

Egyszerűen nem volt kivel pótolni az előadásokat"

– tette hozzá.

Máté Gábor a Katonában azt tapasztaltja, hogy az emberek továbbra is hajlandók felvenni a maszkot, bár azt is megjegyezte, hogy amikor ezt kihirdették, dühös és gyalázkodó kommentek is megjelentek közösségimédia-posztjuk alatt – véleménye szerint nem biztos, hogy ezek írói el is mentek volna a színházba, csak meg szerettek volna nyilvánulni a dologgal kapcsolatosan.

"Azok a nézők, akik eljöttek, egytől-egyig szívesen hordták a maszkot, nem éreztünk semmilyen feszültséget, nem kellett rájuk szólni, nem volt ebből félreértés vagy kellemetlenség" – fogalmazott.

A próbákkal kapcsolatosan elmondta, maszk nélkül csak a főpróbahéten dolgoznak színészeik, viszont nagyon sokat tesztelnek, és ha valaki pozitív, szüneteltetik a produkciót, de az utóbbi időben ez nem okozott gondot, az elmúlt tíz nap kivételével.

A színészek is maszkban dolgoznak

Nincs vége a járványnak Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója szerint sem, csak kissé kikerült a fókuszból, mivel az omikron nem bizonyul annyira súlyosnak és a háború is eltereli figyelmünket, de a színházaknak egy fontos tényezőt figyelembe kell venniük: ha valaki megbetegszik, az előadás elmarad. Az Örkény Színházban emiatt továbbra is ajánlják, hogy a nézők viseljenek maszkot, és ők is így cselekednek.

"Mi magunk is így vagyunk a színházban: ha éppen nem eszünk, akkor rajtunk van, és mindenkit tesztelünk, aki színpadra lép minden nap, változatlanul, nehogy megfertőzzük egymást.

Nagyon komoly kiesés egy elmaradt előadás, és nem csak anyagilag.

A nézők bizalmában, a belső ritmusokban, ahogyan mi élünk, ami szerint összerakjuk a heteinket, hónapjainkat. Arról nem feledkezhetünk el, hogy ez egy biológiai pálya, különösen problémás premier környékén" – fogalmazott az Örkény Színház igazgatója.

A színház jelenlegi nézőszámait jónak tartja Mácsai Pál: a műsorra tűzött darabok 80-90 százalékát tudják megtartani a beugrásoknak köszönhetően, ezek jórészt telt házzal mennek. Beugrások nélkül jóval alacsonyabb lenne a megtartott esték száma.

A sikerelőadások változatlanul telt házasak,

a nem annyira egyértelműen sikeresek azonban nehezebben telnek meg jelenleg – összességében 90 százalék fölötti telítettséget jelent ez.

