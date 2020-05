Kedvenc Updike-novellájával jelentkezik Ákos szombaton

"Szombatonként házi zenélés és irodalom váltogatja egymást a videocsatornánkon, most egy kedvenc észak-amerikai regényíróm, novellistám lesz soron: John Updike" – mondta az InfoRádióban Kovács Ákos, aki március közepe óta kínál egyedi tartalmakat a YouTube-on a rajongóinak: szombatonként élő meglepetésekkel szolgál, szerdánként pedig egy-egy koncertfilmjét teszi elérhetővé.

A mostani választásról a Kossuth-díjas előadóművész elmondta, Updike egy korai novellája volt rá nagy hatással, annak idején még a szülei könyvespolcáról emelte le, és most ezt szeretné megosztani az érdeklődőkkel. A címét nem árulta el, hogy az elhangzásig meglepetés lehessen, csak annyit tudni, hogy magyarul a Zeneiskola című gyűjteményben olvasható.

"Elképesztő szerelmi vallomás ez a novella, arról, hogy milyen a szerelem, a sosem múló emlékek és a magány reggele. Updike hömpölygő, húsba vágó prózája nagyon megérintett engem a húszas éveim elején, és azóta is velem van. Ugyan a magyar olvasók leginkább regényeiről ismerik – rendkívül termékeny író volt –, én magam a novelláit érzem a szívemhez közelebb állónak” – mondta a választásról Ákos.

A zenészt a rajongók gyakran kérdezik arról, hogy milyen irodalmi hatások érték eddigi élete során, ilyenkor örömmel osztja meg velük azokat az impulzusokat, amelyek a szövegírói és az előadói pályára terelték. Ezek között kiemelt helyen szerepel Updike is. Ákos nagy sikerélménynek tartja, hogy ezzel sokak figyelmét rá tudja irányítani egy-egy irodalmi alkotásra, szerzőre, és kedvet ad nekik az olvasáshoz.

A Karanténnapló sorozatban már meg tudott mutatni három nagyon különböző szerzőt, Krúdy Gyulát, Bohumil Hrabalt és most John Updike-ot, a választás pedig, mint mondta, egyszerű: a személyes ízlését próbálja bemutatni azoknak, akiket ez érdekelhet. Eddig két 20. századi író és egy magyar klasszikus szerepelt a sorozatban, de sokkal többen is lehetnének.

"Mostanra igen népszerű műfaj lett a felolvasás. A karantén idején boldog-boldogtalan felolvas, függetlenül attól, hogy hányan nézik, mert úgy érzi, ezzel talán segít. Az én célom is az, hogy azoknak, akik az én munkámra figyelnek, olyan impulzust adjak, amely elfeledteti velük a valóságot, vagy éppenséggel még inkább ráébreszti őket" – mondta Ákos a Karanténnapló küldetéséről.

A felolvasás már csak azért sem könnyű műfaj, mert figyelemmel kell lenni a szerzői jogokra is, ezért Ákos utánajárt annak, hogy Updike idézése támadhatatlan legyen. A kutatása során érdekes élettörténetre bukkant – költőként indult, rövidebb prózákat írt, grafikát is tanult, talán ezért is ilyen érzékeny, a részletekre is figyelmes szerző –, és kiderült, hiába volt nagyon termékeny regényíró, élete során nem volt ügynöke. Irodalmi képviseletet csak egy évvel a halála után kapott, velük kellett most – majdnem egy hónapos levelezés után – megegyezni arról, hogy Ákos a novellát szombat este nyolckor végre felolvashassa.