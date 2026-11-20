Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a találkozót követő sajtótájékoztatón bejelentette, hogy

az Egyesült Királyság jövő évtől ismét részt vesz az Erasmus oktatási csereprogramban.

Emellett lezárultak a tárgyalások egy új ifjúsági mobilitási programról, amelynek keretében mindkét fél részéről 100-100 ezer fiatal tölthet legfeljebb három évet a másik területén munkavállalás, tanulás, önkéntes tevékenység vagy utazás céljából.

Von der Leyen szerint a program új lehetőségeket nyit a fiatalok előtt, és hozzájárul a két fél közötti hosszú távú kapcsolatok megerősítéséhez.

A gazdasági együttműködés területén a felek lezárták az élelmiszerek és más mezőgazdasági termékek kereskedelmének megkönnyítéséről szóló tárgyalásokat is. A bizottsági elnök szerint a megállapodás egyszerűbb és olcsóbb kereskedelmet tesz lehetővé a Nagy-Britanniában és az EU-ban működő vállalkozások számára, miközben a fogyasztóknak szélesebb termékválasztékot és kedvezőbb élelmiszerárakat biztosíthat.

Szintén megállapodás született az uniós és a brit szén-dioxid-kibocsátáskereskedelmi rendszerek összekapcsolásáról. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az együttműködés elősegíti a károsanyag-kibocsátás csökkentését, valamint a tisztább ipari technológiákba történő beruházásokat.

Hozzátette: folytatódnak az egyeztetések az Egyesült Királyság uniós villamosenergia-piaci részvételéről is, amely hozzájárulhat az importált fosszilis energiahordozóktól való függőség mérsékléséhez.

A felek emellett gazdaságbiztonsági párbeszédet indítanak a kulcsfontosságú technológiák és kritikus ellátási láncok védelme érdekében, valamint digitális partnerséget hoznak létre, különös tekintettel a mesterséges intelligenciára, a kvantumtechnológiákra és a biztonságos összeköttetésekre.

A biztonság- és védelempolitikai együttműködésről szólva Von der Leyen kiemelte, hogy az EU és az Egyesült Királyság szorosabb együttműködésre törekszik a védelmi képességek fejlesztése, a katonai mobilitás és a kritikus infrastruktúra védelme terén.

A bizottsági elnök az illegális migráció elleni közös fellépés jelentőségét is hangsúlyozta. Közölte, hogy a La Manche csatornán történő illegális átkelések visszaszorítására kidolgozott cselekvési terv mellett új, strukturált migrációs párbeszédet indítanak, amely lehetővé teszi az együttműködést a teljes migrációs útvonalon.

Andy Burnham brit miniszterelnök a sajtótájékoztatón történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást. Kijelentette: tíz évvel a Brexit után ez jó nap Nagy-Britannia és Európa számára egyaránt.

A brit kormányfő szerint az utóbbi évtizedet a megosztottság, a gyenge gazdasági növekedés és az emelkedő árak jellemezték, a brit társadalom pedig a Brexitet követően kialakult kapcsolatrendszernél kedvezőbbet szeretne elérni az EU-val megállapodás keretében. Hivatkozott a legfrissebb közvélemény-kutatásokra, amelyek szerint a britek háromnegyede támogatja az Európához fűződő kapcsolatok szorosabbra vonását.

Burnham hangsúlyozta, hogy a megállapodás konkrét megoldást ad a lakosság legfontosabb gondjaira, köztük az élelmiszer- és az energiaárak emelkedésére, a gazdasági növekedés hiányára, az illegális migrációra és a fiatalok lehetőségeinek beszűkülésére.

Közölte: a megállapodás akár 0,5 százalékkal növelheti az Egyesült Királyság GDP-jét, ami 17 milliárd fonttal járulhat hozzá a brit gazdaság teljesítményéhez. A kormányfő szerint ez a jelenlegi parlamenti ciklus legjelentősebb gazdasági növekedést ösztönző intézkedése.

A brit kormányfő a brit gazdaszövetség adataira hivatkozva közölte, hogy az Egyesült Királyság mezőgazdasági exportja az Európai Unióba több mint 30 százalékkal esett vissza az elmúlt évtizedben. Véleménye szerint az új megállapodás lehetőséget teremt e folyamat megfordítására.

Burnham különösen fontosnak nevezte a fiatalok mobilitásáról szóló megállapodást. Mint mondta, a Brexit jelentősen korlátozta a brit fiatalok lehetőségeit, amit tovább súlyosbított a koronavírus-járvány. Az új program révén a 31 év alatti brit fiatalok könnyebben utazhatnak az Európai Unió 27 bármelyik tagállamába, hogy ott éljenek, dolgozzanak vagy tanuljanak.

A brit miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a kormány már a jövő héten törvényjavaslatot terjeszt a brit parlament elé a megállapodás végrehajtása érdekében.

„Egyetlen percet sem vesztegetünk el, azonnal nekilátunk a megvalósításnak, és újjáépítjük azokat a hidakat, amelyek oly sok évvel ezelőtt megszűntek” – emelte ki.