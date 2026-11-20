Nagyrészt jóváhagyta Magyarországnak a NextGenerationEU támogatási eszközhöz benyújtott 10 milliárd eurós kifizetési kérelmét az Európai Bizottság. A közlemény szerint 127-ből 126 mérföldkövet teljesített a magyar kormány, csak az adószabályoknál találtak hiányosságot.

Szoros üzleti kapcsolatok alakultak ki a korábbi magyar és szerb politikai vezetéshez közel álló, gazdasági körök között – írta a Nova szerb hírportál. Az összeállítás szerint az együttműködés az energetikára, a vasútépítésre és az ingatlanpiacra is kiterjedt. A portál felidézte, hogy Orbán Viktor édesapjának cége követ szállított a Budapest–Belgrád vasútvonal építéséhez, míg a volt miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz kötődő befektetői kör belgrádi irodaházakban szerzett érdekeltséget.

A Tisza intenzív jogalkotási munkára készül az adventi időszakban is – közölte a siófoki frakcióülésről a Facebookon bejelentkező miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a héten 20 törvényjavaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek, és karácsonyig újabbakat terjesztenek be. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig bejelentette, hogy a jövő héten az parlament elé kerül a balatoni építési szabályok szigorítása.

Csaknem 3 milliárd forint támogatást kapnak a színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetek még az idén - közölte a kultúráért felelős államtitkár. A támogatottak között 74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti, 18 határon túli előadóművészeti és összművészeti szervezet, 15 szabadtéri színház és fesztivál szerepel.

Belső vizsgálatot indít az Operaház a balettművészeket és a Magyar Nemzeti Balettintézetet érintő ügyekben. A vizsgálat azután indul, hogy a Magyar Állami Operaház két szakszervezete is etikai vizsgálatot kezdeményezett Solymosi Tamás balettigazgató vezetői működése miatt.

Elkülönítette a Hajdú Jánost érintő jogellenes fogvatartás nyomozását az Aranykonvoj ügyben elkövetett további bűncselekményektől a Központi Nyomozó Főügyészség – közölte az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda. Horváth Lóránt közösségi oldalán azt írta, hogy a lépés ellen panasszal élnek.

Jövő szombaton tartja országos tisztújító választmányát a KDNP Budapesten. Semjén Zsolt távozása után a pártelnöki tisztségre Rétvári Bence, a KDNP parlamenti frakcióvezetője a jelölt.

Egy új, középtávú bérfejlesztési program kidolgozását tartja szükségesnek a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Kiemelték, a hároméves megállapodás tapasztalatai megmutatták, hogy szükség van a kiszámítható, több évre szóló megállapodásokra.

A kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójára vonatkozó szabály módosítását javasolják a kreatív és kulturális ágazatokban dolgozók. A módosító javaslat célja, hogy az új szabályozás bevezetésekor a hosszú távú projektalapú munkavégzés sajátosságait is vegyék figyelembe.

Ismét a reklámadó tervezett visszavezetése ellen érvelt a Médiatanács elnöke. Polyák Gábor a Kossuth Rádióban ezt azzal indokolta, hogy a reklámadó lassítaná a magyar reklám- és médiapiac talpra állását, miközben a várt, évi 14 milliárd forintos költségvetési bevétel az államháztartás egészéhez képest elenyésző.

Kert Attila és Szabó Stein Imre jutott a 2. szavazási körbe a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára pályázók közül. Őket szombat délután 2 és 4 óra között ismét meghallgatják.

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság megállapodott az élelmiszer-kereskedelem megkönnyítéséről és a fiatalok munkavállalását és tanulmányait elősegítő mobilitási program létrehozásáról. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Egyesült Királyság jövő évtől ismét részt vesz az Erasmus oktatási csereprogramban.

Az amerikai kormány azt szeretné, ha Ukrajna január elejéig békemegállapodást érne el Oroszországgal – írta több forrást idézve a Financial Times. Az amerikai elnök célja az, hogy az ukrajnai háborút lezáró megállapodás még a demokrata többségű új kongresszus januári megalakulása előtt létrejöjjön. A demokraták várhatóan növelnék az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatást és erősítenék a Moszkvára gyakorolt nyomást.

Franciaország szerint az európaiak igent mondanak az orosz meghívásra, ha garantált a részvételük az Ukrajnát érintő tárgyalásokon. Vlagyimir Putyin a sencseni csúcstalálkozón javasolta, hogy Európa képviselői utazzanak el Moszkvába. Oroszország ezek után döntené el, milyen formátumban folytatná a párbeszédet Ukrajnáról.

Dróncsapást mértek az ukrán fegyveres erők a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú csomópontjára Oroszországban, mintegy ezer kilométerre a frontvonaltól. A Portfólió azt írja, hogy egyelőre nem világos, hogy a csapás érinti-e a magyar energiaellátást.

Franciaország az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását kezdeményezte az Ukrajna ellen éjszaka indított orosz légitámadást után. Ukrán beszámolók szerint legalább hárman meghaltak, 15-en pedig megsebesültek Kijevben, az orosz hadsereg péntek éjszakai légicsapásaiban.

Orosz repülő objektumok sértették meg Lengyelország légterét a hajnali órákban – jelentette be a lengyel kormányfő, aki az incidenst szándékos provokációnak nevezte. Donald Tusk az ügyben egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral és több európai vezetővel is.

Észtország fél évre lezárja az orosz határt december elsejétől. Az észt kormány közleménye szerint az intézkedés válaszlépés Oroszország Észtországgal és más európai országokkal szemben folytatott ellenséges tevékenyégére.

Olaszországban a fegyverkezés helyett az oktatás és az egészségügy finanszírozásáért tüntettek a szakszervezetek és a diákok több mint száz városban. Több demonstráció összecsapásba torkollott a rendőrséggel. Eközben az olasz vasutasok sztrájk péntek este 9 órakor 24 órás sztrájkba lépnek, a magasabb bérekért és nyugdíjakért.