Mint arról beszámoltunk, pénteken az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni központjában tartották a Nemzetek Ligája negyeddöntőinek és osztályozóinak sorsolását. A magyar válogatott a B liga 2. csoportjának második helyezettjeként nem jutott fel egyenes ágon az A divízióba, így március végén pótselejtezőn harcolhatja ki az élvonalbeli tagságot. A lehetséges ellenfelek közül végül Szerbiát kapta, az első mérkőzést pedig a Puskás Arénában rendezik.

Marco Rossi az MLSZ honlapjának értékelve a sorsolást úgy fogalmazott, hogy akár kedvezőtlenebbül is alakulhatott volna a helyzetük. Elismerte, hogy Szerbia erős válogatott, amely nem véletlenül szerepelt az A ligában, ugyanakkor a magyar csapat jól ismeri a szerbeket, hiszen az utóbbi időben többször is találkozott velük, és győzelmeket is aratott ellenük.

A szövetségi kapitány szerint azonban a korábbi eredményeknek már nem lesz jelentőségük: sokkal inkább a játékosok aktuális formája és az számít majd, hogy márciusban valamennyi meghatározó futballistájára számíthat-e. Mint rámutatott, az utóbbi időszakban rendszeresen két-három alapember hiányzott a keretből, ezért bízik benne, hogy a következő összecsapásokra mindenki egészséges lesz.

Rossi kiemelte a szerb válogatott játékosainak képességeit, ugyanakkor úgy látja, hogy ellenfelük nem tartozik a spanyol, francia, német vagy holland válogatott szintjéhez. Megítélése szerint teljesen kiegyenlített párharc vár a csapatokra, mindkét félnek ötven százalék esélye van a sikerre: Magyarország éppúgy megnyerheti a két mérkőzést, ahogyan el is veszítheti a továbbjutást.