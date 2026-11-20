Jelentős változások előtt állhatnak a brit–uniós kapcsolatok, de, ahogy Londonban mondták, most még „nem a brexit visszafordításáról, csak a korábbi alku kellemetlen éleinek lecsiszolásáról van szó”.

Andy Burnham brit kormányfő pénteki brüsszeli tárgyalásain megállapodás körvonalazódott a brit és uniós fiatalok mobilitásáról és az élelmiszer-kereskedelem megkönnyítéséről. Burnham pénteken, még az tárgyalás lezárása előtt úgy vélte, jó alku születhet.

Viszont még délelőtt is folytatódott a huzavona az uniós diákok brit egyetemi tandíjának leszállításáról. Az EU nem akart engedni abban, hogy az uniós tanulók is a brit diákok által fizetett tandíjat fizessék. Ismert, a brexit előtt ez volt a helyzet, de azóta az uniós diákok akár évi 38 ezer fontot kénytelenek fizetni a britek közel 10 ezer fontjával szemben.

A tervezett ifjúsági mobilitási program pikáns téma a szigetországban. A héten épp arról folyt a vita egy mérföldkőnek számító jelentés után, hogyan tereljék vissza a munka világába a nem tanuló és nem dolgozó brit fiatalokat. Számukra további kihívás lenne, hogy évente több tízezer uniós fiatal érkezhetne az országba dolgozni és tanulni. Ugyanakkor lehetőséget is kapnának, hogy ők maguk a kontinensen próbáljanak szerencsét.

A rendszer nem állítaná vissza a brexit előtti szabad mozgást: időben korlátozott tartózkodásról lenne szó, és a brit kormány szerint a résztvevők nem kapnának automatikusan hozzáférést a szociális ellátásokhoz vagy a diákhitelekhez. Burnham szerint

a fiatalok voltak a brexit és a koronavírus-járvány legnagyobb vesztesei,

ezért különösen fontos, hogy ismét több lehetőségük legyen külföldi tapasztalatokat szerezni.

A lehetséges uniós–brit alku másik fontos eleme az élelmiszer- és mezőgazdasági termékek kereskedelmének könnyítése. A megállapodás a várakozások szerint csökkentené az exportőrök adminisztrációs terheit, a határellenőrzésekkel járó késedelmeket és költségeket, valamint a fizikai és elektronikus ellenőrzések egy részét. Egy brit illetékes szerint mindez azért fontos, mert a brexit után a brit vállalkozások közül minden hetedik felhagyott az exporttal. Az illetékes miniszter viszont azt nem tudta megígérni, hogy az uniós szabványokhoz való igazodás nyomán olcsóbb lesz az élelmiszer a boltokban.

A tárgyalásokon az energiapiaci együttműködés is napirenden volt: felmerült, hogy Nagy-Britannia ismét bekapcsolódhatna az uniós belső villamosenergia-piacba, cserébe azonban hozzájárulást fizetne az uniós költségvetésbe. Ez az energiaárak mérséklését és az ellátás biztonságát is segíthetné, de erről péntek délelőtt még nem született megállapodás.

Nem meglepő módon a brit radikális jobboldal és a konzervatívok is támadják az unióhoz való közeledést.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője szerint amit Andy Burnham csinál az „árulás”.

Továbbá nincs demokratikus felhatalmazása, hiszen a saját parlamenti helyéről döntő időközi és nem általános választások után lett kormányfő. A konzervatívok ugyan támogatják a kereskedelem könnyítését, de nem tetszik nekik, hogy az ország olyan uniós szabályokat lesz kénytelen követni, amelyek megalkotásába nincs beleszólása.