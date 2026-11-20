A párt ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba, a parlament alelnöke marad.

Változás várható a KDNP országgyűlési frakciójának élén is, amelynek vezetésére az MTI információi szerint Juhász Hajnalka a legesélyesebb jelölt. Komoly szerepet szánnak Máthé Zsuzsa országgyűlési képviselőnek is, aki frakcióvezető-helyettes lehet.

A tisztújítással megvalósulhat – a korábban Semjén Zsolt pártelnök által szükségesnek tartott – generációváltás, a negyvenes korosztály veheti át a párt vezetését és első ízben női politikus kerülhet egy jobboldali frakció élére.

Semjén Zsolt az április 12-i országgyűlési választán után Facebook-oldalán azt írta, a választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás, ezért benyújtotta lemondását a párt elnöki tisztségéről. Azt akkor az országos elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadta el azt, de a pártelnök jelezte, a tisztújításig vállalja csak a párt vezetését.

A KDNP eddigi elnöke a tisztújítás után egy senior tanács élén támogatja a párt megújult vezetését.

A KDNP augusztus végén Lakitelken tartott rendkívüli választmányi ülésen döntött arról, hogy teljes tisztújítást tartanak és a helyi szervezetektől a pártvezetésig teljesen megújul a párt.

Ezt megelőzően júliusban a párt országos választmánya számára készült, MTI birtokába került vitaanyag szerint szinte teljes a konszenzus abban, hogy a jelen krízisből való kibontakozásra akkor lesz esély, ha a párt képes az elkövetett hibák őszinte feltárása után egy teljeskörű tisztújításra, és arra is, hogy a politikai életben ismét önálló pártként szerepeljen.

A Helyzet és jövőkép címmel a tagok bevonásával készült elemzésben többek között – nem vitatva és elismerve az elért kormányzati eredményeket – általánosságban erős kritikával illették a pártszövetségen belüli viszonyokat.

A dokumentumban rámutattak: 2029, az európai parlamenti választások közel vannak, addig fel kell készülni az önálló megmérettetésre, függetlenül attól, hogy végül az aktuális választójogi szabályok figyelembevételével milyen formában indulnak el. Ha a kormány - alkotmányellenes módon - előre hozza az önkormányzati választásokat, a KDNP önálló arculatának felmutatása még sürgetőbb lesz - hangsúlyozták.