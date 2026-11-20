„Feltűnő a Putyin vezette Oroszország tömeges támadása sikertelen kínai találkozói és azon szándékának kudarca után, hogy valamilyen módon újra felossza a világot. Mindez annak fényében történt, hogy az orosz fronthadállások most a leggyengébbek az idén. Oroszország katonai és diplomáciai kudarcait ezzel a terrorral, emberéleteket követelő csapásokkal próbálja kompenzálni” – fejtette ki az ukrán államfő.

Zelenszkij felszólította Ukrajna partnereit, hogy teljesítsék a légvédelemmel kapcsolatos megállapodásokat. Megbízta a külügyminisztériumot: még a nap folyamán vegye fel a kapcsolatot minden olyan partnerrel, amely már előkészíti az ukrán légvédelemnek szánt segélycsomagot, és kérje őket, hogy gyorsítsák fel a szállítást. Az elnök külön egyeztetett védelmi miniszterével arról, hogy hogy állnak az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalsások a Patriot légvédelmi rendszerhez használt PAC-2 és PAC-3 rakétákról. Ukrajna arra számít, hogy a Pentagon engedélyezi a szállításukat – tette hozzá.

Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy Oroszország éjszakai támadásaival hat ember halálát okozta Kijevben, további 17-et pedig megsebesített a legutóbbi információk szerint. Kiemelte, hogy Ukrajna-szerte nyolcan haltak meg, és harmincan szenvedtek sebesüléseket.

A kormányfő közölte, hogy a kijevi, a mikolajivi és az odesszai területeken az orosz erők megrongáltak üzemépületeket. Az északi Csernyihiv megyében üzemek és lakóházak egyaránt károkat szenvedtek. Lakóépületek rongálódtak meg a dnyipropetrovszki, a lvivi, a vinnicjai és a szumi régiókban is. Mindezeken felül energetikai létesítményeket is értek találatok – fűzte hozzá.

Reggel az orosz erők egy gazdaság épületeit támadták Mikolajiv megyében. Egy férfi megsebesült, egy raktárépület megrongálódott, egy gépjármű pedig megsemmisült - közölte Heorhij Resetyilov, a régió kormányzója.

Ugyancsak reggel egy drón zuhant Leonyid Kucsma volt ukrán elnök múzeumházára Csernyihiv megyében. Az épületben tűz ütött ki – közölte Olekszandr Szeliversztov, a novhorod-sziverszkiji járás közigazgatási vezetője.

Az ukrán vezérkar pénteken arról számolt be, hogy előző nap az ukrán erők csapást mértek Orosországban a tatárföldi Almetyjevszk közelében lévő Kalejkino olajszivattyú-állomásra, amely a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú csomópontja. Három nagy olajtartály eltalálásáról bizonyosan tudnak.

„A létesítmény elleni támadás az egész oroszországi olajellátási láncra hatással van, nem csupán egyetlen infrastrukturális objektumot érint. A Kalejkino állomáson Oroszország különböző régióiból származó kőolajat fogadnak és kevernek össze, majd onnan az olaj a finomítókba, valamint a Barátság kőolajvezeték rendszerébe kerül. A Kreml az ilyen csomópontokon keresztül alakítja át a kőolajat a háború finanszírozásához szükséges pénzzé” – emelte ki a hadvezetés. Kifejtette, hogy az eltalált tartályok átmérője mintegy 60 méter, magassága pedig egy hatemeletes épületének felel meg, és akár 50 ezer köbméter kőolaj tárolására is alkalmasak egyenként. Egy ilyen tartály megépítéséhez több száz tonna acélt használnak fel, és hónapokig tartó munkával építik meg, így lehetetlen egyetlen nap alatt helyreállítani – tették hozzá.