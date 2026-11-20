Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a Nemzetek Ligája B divíziójában csoportmásodikként zárt az északírek mögött, így márciusban osztályozós párharcban harcolhatja ki az élvonalba jutást: a lehetséges, A divíziós csoportjában harmadikként végzett ellenfelek közül

a 14. horvátokat jegyzik a legmagasabban,

a dánok a 21. pozícióban állnak, míg

a walesi és szerb gárda a magyarok mögött, a 41., illetve a 46. helyen áll a FIFA friss világranglistáján,

amelyen a magyar labdarúgó-válogatott a 37. helyen áll, egy hellyel előrébb, mint egy hónappal korábban, köszönhetően annak is, hogy Wales és Szerbia is egy osztálynyival erősebb ellenfelekkel kellett, hogy meccseljen, mint a Rossi-csapat.

A sorsoláson kiderült: az ellefél Szerbia lesz. Dániát Bosznia, Horvátországot Írország fogta kim Szlovénia pedig Walest. Az első mérkőzésre a B divízióból érkezett csapatok otthonában játsszák, Magyarország tehát a Puskásban kezd március 25. és 27. között valamikor, a visszavágóra március 28. és 30. között kerül sor idegenben.

NL A-B divíziók play-off sorsolása, párharcok 2027 márciusában.

Ami a futballtörténelmet illeti, mióta nincs Jugoszlávia, már nincsenek olyan rossz emlékeink, ötször találkozott a magyar csapat a szerbbel, mindannyiszor a Rossi-érában, időben visszafelé:

2023. október 14.: Magyarország-Szerbia 2-1, Eb-selejtező (2024)

2023. szeptember 7.: Szerbia-Magyarország 1-2, Eb-selejtező (2024)

2022. március 24.: Magyarország-Szerbia 0-1, felkészülési mérkőzés

2020. november 15.: Magyarország-Szerbia 1-1, Nemzetek Ligája

2020. október 11.: Szerbia-Magyarország 0-1, Nemzetek Ligája.

3 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség tehát, a magyarok idegenbeli mérlege jobb.

Szerbia egyébként kifejezetten pocsék formában volt idén, az összes NL-meccsén kikapott, ellenfele Németország, Hollandia és Görögország volt 2-2 alkalommal, a 6 mérkőzésen 4 gólt szerzett és 12-t kapott.

Ugyanezen a sorsoláson a Nemzetek Ligája elitalakulatainak további sorsa is eldőlt. A spanyolok a franciákkal, a norvégok Angliával, Hollandia Portugáliával, a belgák pedig a németekkel mérkőznek majd a Nemzetek Ligája legjobb 4 csapata közé kerülésért.